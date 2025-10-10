Jedinstveno u regionu: Sudska policija FBiH predstavila prvo specijalno vozilo za prevoz uhapšenih (FOTO)

Sudska policija FBiH danas je obilježila svoj dan tokom kojeg je predstavljeno i specijalno vozilo za prevoz uhapšenih osoba.

Izvor: Sudska policija FBiH

Kako je navedeno u saopštenju Sudske policije, autobus za transport lica lišenih slobode može istovremeno vršiti transport 16 lica.

"Ovo vozilo je prvo ove vrste u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja, a dio je pomoći i podrške koja je putem Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine, pružena Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine", stoji u saoštenju.

Povodom dana Sudske policije dodijeljena su i brojna priznanja, nagrade i zahvalnice.

"Ova svečanost je bila prilika da se prisutni podsjete na istorijat nastanka i razvoja Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, da se ukaže na izazove sa kojima se pripadnici Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine suočavaju u izvršavanju svojih zakonom propisanih obaveza, ali i da se iskaže zahvalnost na profesionalnom i odgovornom pristupu u radu i svim pripadnicima Sudske policije poželi uspješan daljnji rad", saopšteno je.

