Dan Sudske policije RS – svečani kolegijum, 13 novih vozila i igra suđenja Lopini i Legiji

Dan Sudske policije Republike Srpske, 3. decembar, danas se svečano obilježava u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Tim povodom organizovani su dani otvorenih vrata, a osnovci dvije banjalučke škole imali su jutros priliku da se na zanimljiv način upoznaju sa radom pripadnika Sudske policije, te da aktivno učestvuju u igri suđenja u Osnovnom sudu Banjaluka.

Nekoliko njih se pridružilo sudskom vijeću, dok su drugi zauzeli mjesto kao saradnici tužioca ili članovi odbrane, pa su kroz igru ispitivali ili branili dvojicu “optuženih”, nadimaka Lopina i Legija.

Nakon presude dvojici “kradljivaca”, ispred suda je izvedena pokazna vježba hvatanja osuđenika u pokušaju bjekstva, koja je posebno oduševila mališane, a veliku pažnju im je privuklo i naoružanje i službena vozila koja koriste pripadnici Sudske policije RS.

Direktor Sudske policije Srpske Željko Dragojević je kazao da će danas biti prezentovano 13 novih vozila koji će nakon toga dati na upotrebu okružnim centrima i Interventnoj jedinici.

“Radi se o donaciji Delegacije Evropske unije iz IPA projekta 2019 vrijednosti oko 1,3 miliona KM. U funkciji će biti 13 novih vozila”, naveo je Dragojević.

Takođe, danas će biti održan i svečani kolegijum kojem će, pored direktora Sudske policije i rukovodilaca organizacionih jedinica, prisustvovati i predsjednica Vrhovnog suda RS, te nagrađeni policijski službenici.

(Mondo)