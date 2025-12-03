logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dan Sudske policije RS – svečani kolegijum, 13 novih vozila i igra suđenja Lopini i Legiji

Dan Sudske policije RS – svečani kolegijum, 13 novih vozila i igra suđenja Lopini i Legiji

Autor Brankica Spasenić
0

Dan Sudske policije Republike Srpske, 3. decembar, danas se svečano obilježava u Banjaluci.

Dan sudske policije obilježen u Banjaluci Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Tim povodom organizovani su dani otvorenih vrata, a osnovci dvije banjalučke škole imali su jutros priliku da se na zanimljiv način upoznaju sa radom pripadnika Sudske policije, te da aktivno učestvuju u igri suđenja u Osnovnom sudu Banjaluka.

Nekoliko njih se pridružilo sudskom vijeću, dok su drugi zauzeli mjesto kao saradnici tužioca ili članovi odbrane, pa su kroz igru ispitivali ili branili dvojicu “optuženih”, nadimaka Lopina i Legija.

Nakon presude dvojici “kradljivaca”, ispred suda je izvedena pokazna vježba hvatanja osuđenika u pokušaju bjekstva, koja je posebno oduševila mališane, a veliku pažnju im je privuklo i naoružanje i službena vozila koja koriste pripadnici Sudske policije RS.

Direktor Sudske policije Srpske Željko Dragojević je kazao da će danas biti prezentovano 13 novih vozila koji će nakon toga dati na upotrebu okružnim centrima i Interventnoj jedinici.

“Radi se o donaciji Delegacije Evropske unije iz IPA projekta 2019 vrijednosti oko 1,3 miliona KM. U funkciji će biti 13 novih vozila”, naveo je Dragojević.

Takođe, danas će biti održan i svečani kolegijum kojem će, pored direktora Sudske policije i rukovodilaca organizacionih jedinica, prisustvovati i predsjednica Vrhovnog suda RS, te nagrađeni policijski službenici.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sudska policija Banjaluka Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ