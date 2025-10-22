Banjalučki osnovci u posjeti Sudskoj policiji i Osnovnom sudu: Kroz igru se oprobali u ulozi sudije, tužioca i policajca

Učenici trećeg razreda OŠ „Branko Radičević“ u Banjaluci posjetili su danas Osnovni sud Banjaluka i stanicu Sudske policije, gdje su se na zanimljiv način upoznali sa radom pravosuđa.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Mališani su imali priliku da vide kako izgleda sudnica, gdje sjedi sudija, tužilac, optuženi i svjedoci i da, na njima razumljiv način, saznaju kako sud djeluje u rješavanju nesporazuma i postizanju pravde, a veliku pažnju izazvao im je i način rada sudskih policajaca.

"Кroz kratku i zabavnu 'igru suđenja', oprobali su se u ulogama sudije, svjedoka i stranaka naučivši koliko je važno da se uvijek slušaju obe strane i da odluke budu pravedne", naveli su u Osnovnom sudu.

U stanici Sudske policije Banjaluka 2 u Osnovnom sudu, djeca su obišla pritvorske prostorije za zadržavanje, probavali kako rade uređaji za provjere lica i prtljaga i drugo.

"Najzanimljivije im je bilo u vozilima Sudske policije, gdje su mogli ući, vidjeti kavez za sprovođenja, i puštati zvučnu i svjetlosnu signalizaciju", naveo je direktor Sudske policije RS Željko Dragojević.

Predsjednica Osnovnog suda Biljana Radulović je mališanima poručila da pravda počinje od poštovanja, iskrenosti i fer odnosa prema drugima.

(Mondo)