Predstavljeno idejno rješenje za Građevinsku školu: Dogovorena izgradnja simulatora za zemljotres

Autor Haris Krhalić
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković saopštio je kako su prvi radovi na izgradnji planirani za ovu godinu.

Građevinska škola Banjaluka idejno rješenje Izvor: Banjaluka.rs.ba

Grad Banjaluka predstavio je idejno rješenje za novi objekat Građevinske škole u Banjaluci.

Kako je poručila Milada Šukalo planirani objekat biće površine oko 8.000 metara kvadratnih i zadovoljavaće sve standarde modernog obrazovanja – od amfiteatra, fiskulturne sale do najmodernijih učionica za praktičnu nastavu i multimedijalne sale.

"Novi objekat, površine oko 8.000 metara kvadratnih, biće na ponos Banjaluke i cijele Republike Srpske. Posebnu zahvalnost dugujemo timu AGGF-a i dekanu prof. dr Saši Čvoro i njegovim saradnicima na idejnom rješenju i glavnom projektu. Takođe, zahvaljujem se rukovodstvu i nastavnicima Građevinske škole na doprinosu koji pružaju u ovom procesu i radujem se što ćemo već ove godine započeti prve radove", saopštio je gradonačelnih Banjaluke Draško Stanivuković.

Stanivuković je saopštio kako je dogovorena i izgradnja simulatora za zemljotres, za koji će Grad Banjaluka izdvojiti 300.000KM, s ciljem edukacije o seizmičkim pojavama i bezbjednosti.

Takođe, Stanivuković je otkrio kako će prvi radovi na izgradnji započeti ove godine.

