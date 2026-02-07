logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi "kaskader" na banjalučkoj Tržnici: Mercedesom se spustio niz stepenice

Novi "kaskader" na banjalučkoj Tržnici: Mercedesom se spustio niz stepenice

Autor Haris Krhalić
0

Stepenice na banjalučkoj Tržnici u centru grada ponovo su se našle na meti nesavjesnih vozača.

stepenice tržnica Izvor: TOK TV/Screenshot

Naime, kako se vidi na snimku koji je jutros objavio TOK TV, vozač Mercedesa se u noćnim satima spustio niz stepenice Tržnice.

Na snimku se vidi kako vozilo polako silazi niz stepenice, dok u tom trenutku u neposrednoj blizini nema većeg broja prolaznika, osim par osoba koji su s nevjericom posmatrali ovu situaciju.

Inače, ovo nije prvi put da se neko spustio automobilom niz stepenice pa smo tako u maju 2022. godine imali jedno spuštanje, a vozač tog automobila je kasnije uhapšen. Takođe,  prije nekoliko godina jedan vozač bježeći od policije, se takođe automobilom spustio niz stepenice na Tržnici.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka tržnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ