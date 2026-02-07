Novi "kaskader" na banjalučkoj Tržnici: Mercedesom se spustio niz stepenice

Stepenice na banjalučkoj Tržnici u centru grada ponovo su se našle na meti nesavjesnih vozača.

Izvor: TOK TV/Screenshot

Naime, kako se vidi na snimku koji je jutros objavio TOK TV, vozač Mercedesa se u noćnim satima spustio niz stepenice Tržnice.

Na snimku se vidi kako vozilo polako silazi niz stepenice, dok u tom trenutku u neposrednoj blizini nema većeg broja prolaznika, osim par osoba koji su s nevjericom posmatrali ovu situaciju.

Inače, ovo nije prvi put da se neko spustio automobilom niz stepenice pa smo tako u maju 2022. godine imali jedno spuštanje, a vozač tog automobila je kasnije uhapšen. Takođe, prije nekoliko godina jedan vozač bježeći od policije, se takođe automobilom spustio niz stepenice na Tržnici.