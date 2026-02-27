Pretres imovine brata Mila Đukanovića u Nikšiću: Crnogorska policija na nogama

Crnogorska policija pretresa kuću Aca Đukanovića u Nikšiću.

Crnogorska policija danas pretresa kuću koja je u vlasništvu Aca Đukanovića, brata bivšeg predsjednika te zemlje Mila Đukanovića u nikšićkom naselju Rastoci, prenosi RTCG.

Ranije danas, policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović.

U pitanju je zgrada u ulici Vuka Karadžića, gdje su i prostorije Prve banke, čiji je Đukanović većinski vlasnik. Akcija se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, potvrđeno je za RTCG.

Bivši predsednik i nekadašnji premijer Crne Gore Milo Đukanović saslušan je u četvrtak u Specijalnom državnom tužilaštvu u okviru istrage koja je protiv njega pokrenuta jer Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK), navodno, nije prijavio ručne satove vrijedne do 225 hiljada evra, preneli su crnogorski mediji.

