Jeziva scena na parkingu u Crnoj Gori: Muškarac namamio djevojčicu u svoj automobil, policija ga zatekla na djelu

Policija Crne Gore uhapsila je G.K. (56) zbog sumnje na s*ksualno uznemiravanje maloljetnice na parkingu u Nikšiću.

Izvor: Shutterstock

Uprava policije Crne Goreuhapsila je G.K. (56) iz Nikšića zbog sumnje da je počinio krivično delo s*ksualno uznemiravanje na štetu maloletnog lica.

"Službenici Odjeljenja bezbednosti Nikšić su 24. februara 2026. godine, u večernjim satima, kontrolisali putničko vozilo barskih registarskih oznaka koje je bilo parkirano na neosvetljenom parking prostoru", potvrdjeno je za agenciju RINA u UP Crne Gore.

Tokom kontrole, na mjestu vozača zatečen je osumnjičeni G.K, dok se na mjestu suvozača nalazila djevojčica starosti 10 godina.

"Nakon sprovedenih hitnih mjera i radnji, kao i prikupljenih obavještenja, policija je utvrdila osnov sumnje da je osumnjičeni iste večeri, u vozilu na pomenutoj lokaciji, maloljetnicu neprimjereno dodirivao po licu i kosi", dodaju oni.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, G.K. je lišen slobode i uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.