Jovana Jeremić prokomentarisala je odluku Savjeta Agencije.

Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro

Jovana Jeremić oglasila se nakon što je Crnogorski Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge saopštio odluku o obustavi emitovanja njenog jutarnjeg programa.

Naime, donijeta je mera kojom se privremeno ograničava prijem i reemitovanje emisije "Novo jutro – Jutro s dušom“, koja se prikazuje u okviru programa TV Pink, a čije je zaštitno lice upravo Jeremićeva.

Kako je saopšteno, razlog za ovu meru bio je kontroverzni govor iznijet u programu, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Tim povodom oglasila se i Jovana Jeremić, poručivši da joj ovakve situacije nisu nepoznate.

- Ni prvi, ni posljednji put – ovo smo već vidjeli. Svaki put kada predstoje izbori u Crnoj Gori, uvijek se zamrači program "Jutro s dušom", jer je najuticajniji u zemlji. Mene Crnogorci obožavaju. A pošto mi je uticaj dodatno ojačan i Crnogorci i Crnogorke me cijene, oni znaju da imam najveći uticaj i da im smetam - započela je voditeljka koja je započela zajednički život sa Tigrom.

Vidi opis Jovana Jeremić zabranjena u Crnoj Gori! Dvije stvari u emisiji bile ključne, voditeljka se odmah oglasila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ ginis_tigar Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Ona je potom dodala da vjeruje da će i ova zabrana biti kratkog daha.

- Ali i to će proći. S obzirom na to da sam buduća crnogorska snajka, ne znam šta bih im poručila, osim da sam virus za koji vakcina ne postoji. Nema leka u apotekama. Ne mogu mene toliko da zabrane, koliko ja mogu iznova da niknem - nastavila je Jovana.

Jeremićeva ističe da odluku vidi kao potvrdu svog uticaja.

- Ovo samo pokazuje koliki politički uticaj imam u Crnoj Gori, a ja sam samo običan novinar i voditelj. Važna nije funkcija, nego iskrenost i poštenje u onome što radiš. Mnogi su me pokušavali precrtati, ali su me crtali iznova. To je moja sudbina. Istina uvek pronađe put kao voda. Na ovakav način mi samo povećavaju popularnost - poručila je ona na kraju.

Vidi opis Jovana Jeremić zabranjena u Crnoj Gori! Dvije stvari u emisiji bile ključne, voditeljka se odmah oglasila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pink Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Kako prenosi aktuelno.me, odluka Savjeta Agencije rezultat je sprovedenog postupka u skladu sa Evropskom konvencijom o prekograničnoj televiziji, tokom kojeg je Savet postupao vodeći računa o principima zaštite slobode izražavanja i garantovanja retransmitovanja stranih programa na teritoriji Crne Gore.

- Mjera se izriče na period od šest mjeseci zbog kršenja člana 7, stav 1 Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, kojim je propisano da sadržaj programa mora poštovati dostojanstvo ljudskog bića i osnovna prava drugih. Analizom emitovanog sadržaja u posmatranom periodu, Savet Agencije utvrdio je da sporni govor nije bio usmjeren isključivo ka jednoj grupi, već prema više nacionalnih i etničkih zajednica, sa dominantnim i najoštrijim usmerenjem ka pripadnicima crnogorske nacije, ali i prema hrvatskoj manjini, hrvatskim građanima i građanima Republike Turske - saopštila je Agencija.

Navodi se i da je tokom postupka Agencija uputila dva obavještenja Regulatornom tijelu za elektronske medije Republike Srbije, omogućavajući regulatoru zemlje porijekla da u okviru svoje nadležnosti preduzme mjere u vezi sa spornim sadržajem koji se emituje sa njene teritorije. Na sjednici održanoj 11. februara 2026. godine, Savjet Agencije konstatovao je da se, i nakon upućenih obavještenja, sporni sadržaj nastavio emitovati u okviru programa TV Pink, pa je, radi zaštite javnog interesa i prava drugih, donijeta odluka o ograničavanju reemitovanja predmetnih programa.

(Republika/MONDO)