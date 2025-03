"Majke ti, a šta si onda ti tu?": Srđan Đoković odgovorio Jovani, ne slaže se ni s Novakom u jednom

Srđan Đoković u jednoj emisiji replicirao Jovani Joksimović na temu savremenog roditeljstva, gdje se ni sa sinom Novakom Đokovićem i snajom Jelenom ne slaže u baš svim metodama.

Izvor: K1/Screenshot

Srđan Đoković iskreno je priznao nedavno da ga je njegov sin Novak Đoković zamolio da ga više "ne šalje u penziju". Kada mu je rekao da ga "pusti da se bavi tenisom dok god želi jer ga voli", shvatio je da više nema nikakvog razloga da mu se miješa u izbor pošto mu je sada već 37 godina, nakon što se i te kako miješao kada je bio mlađi. Posebno kada je bio dijete.

Tako je Srđan Đoković u emisiji na televiziji "K1" kod Jovane Joksimović prije tri godine ispričao da se nikako ne slaže sa novim teorijama koje su popularne u roditeljstvu, gdje se djetetu dozvoljava da sve bira samo. Zato se baš i pobunio u razgovoru sa voditeljkom, istakavši da upravo roditelji moraju da biraju umjesto svog djeteta, odnosno da ga usmjeravaju na pravi put kako bi na kraju svi bili zadovoljni.

"Kod njega je red, rad i disciplina prirotitet...", rekao je Srđan Đoković istakavši da je Nole samo jednom u životu zakasnio na trening i to jer se zaigrao sa prijateljima: "Njegov sin Stefan je takođe sjajan, ali je jako teško. Pitao sam ga da ga vodim na tenis, kaže hoće. Rekoh, doći ću u pola sedam, a on kaže - molim? Teško je to uopšte Novakovo ponoviti u svijetu, Srbiji, a kamoli porodici. Daćemo sve, samo ako želi, kao što je Novak želio. Mi smo tu kao roditelji da našoj djeci pomognemo. I zato se ne slažem sa novom generacijom gdje kažu da dijete odluči čime će se baviti u životu."

Kako je Srđan usmjerio Novaka?

Nakon ovih riječi, Jovana Joksimović se nasmijala i rekla: "Zar to nije najvažnije?", na šta je Srđan Đoković, referišući se na svoju prethodnu izjavu, dodao uz osmijeh: "A, majke ti?"

"A šta si ti tu kao majka ili kao otac? Pa da pokažete pravi put. Ako pogriješite, pokažete drugi, pa treći put, da usmjeravate. Ne da pustite dijete sa šest-sedam-deset godina da odluči čime će se baviti. Ja sam Novaka usmjerio", na šta je Jovana Joksimović rekla da je "samog sebe demantovao", da bi Srđan Đoković potom bliže objasnio kako je tekao Noletov razvojni put.

"Kako nisam? Nisam ja prepoznao to kod njega. Ja sam htio da bude skijaš, to je cijela moja porodica, a onda su ti teniski tereni izgrađeni na Kopaoniku i ostalo je istorija. Nije Novak htio da bude teniser, ja sam mu kupio rekete kada sam vidio da nosi tim majstorima piće i hranu, igrao se ispred lokala, tako da ja sam ga usmjerio. Ne direktno da mora, nego da je to lijep posao kojim može da se bavi. To nije prihvatio kao da može da se bavi, nego fantastično, to je bila najljepša igra za njega i danas je", dodao je otac najboljeg sportiste svih vremena istakavši da srećom tada "nije bilo telefona i ostalih gedžeta kao danas".

Kako Novak i Jelena vaspitavaju djecu?

Novak Đoković i Jelena Đoković znaju se još iz srednjoškolskih dana, a vjenčali su se 2014. godine na Svetom Stefanu u Crnoj Gori. Iste godine dobili su i sina Stefana, koji će u oktobru proslaviti 11. rođendan, dok je kćerka Tara rođena u septembru 2017. Često je Nole isticao da mu je uloga oca najvažnija u životu i da mu je uvijek teško kada mora da se odvoji od porodice, dok je i njemu i Jeleni tema roditeljstva veoma važna.

Slušajući roditelje, pokušavaju da se edukuju i na drugačije načine od stručnjaka i eksperata u ovoj oblasti, dok otvoreno takođe priznaju da u želji da njihova djeca budu srećna, nesvjesno prave greške.

"Pričamo sa mnogim ekspertima i roditeljima da bismo edukovali sve one koji učestvuju u odgajanju djece. Na primjer, sada imamo taj problem da roditelji ne postavljaju djeci nikakva ograničenja, samo da bi djeca bila srećna. Normalno je da budu i tužna ponekad, to je jedno normalno osjećanje i ne možete da ih štitite od toga", rekla je Jelena Đoković u jednom ranijem intervjuu.

"Moraju da postoje limiti sa čokoladom, televizijom, kupovinom igračaka, ali naravno, sve to mora da se uradi na normalan način, bez povišenih tonova, sa empatijom, da se razumiju emocije. Isto se sada dešava sa telefonima i kompjuterima. To je problem društva, zato je važno da ih odrasli ljudi vode. To je baš bitno", dodala je ona ističući i da postoje trenuci i kada se posvađa sa svojom djecom, što joj teško pada.

Šta je Novak zamjerio ocu Srđanu?

Izvor: MN PRESS

Iako nisu imali rasprave na temu roditeljstva, Novak je ocu Srđanu više zamjerao što pokušava da ga "penzioniše". Jasno je da je željan svog sina, koji je više od dvije decenije u inostranstvu gdje pokušava da dođe do svih mogućih titula, a sada kada je jasno da je najveći teniser - ako ne i sportista - svih vremena, Srđan je savjetovao Novaka da se povuče.

"Ja sam ga prošle godine molio da ostavi tenis, da se bavim nečim drugim. Rekao mi je 'pusti me, tata, da radim ono što volim, a to je tenis.' Čime god da se bude bavio u nastavku svog života, opet ćemo biti najbolji na svijetu", ispričao je Srđan Đoković.

"On nije tamo neki Novak Đoković, već Novak Đoković koji je rođen u ovom gradu, u ovoj zemlji. Cijeni, voli, poštuje Srbiju i svoj narod, ali i sve ostale narode na svijetu. Živjeli, uživajte u Novaku još ovih ne znam koliko će igrati. Ne smijem više da kažem, da se ne naljuti na mene. Do kraja godine sigurno, vjerovatno će do kraja godine osvojiti još nešto", dodao je.

Vidi opis "Majke ti, a šta si onda ti tu?": Srđan Đoković odgovorio Jovani, ne slaže se ni s Novakom u jednom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: K1/Screenshot Br. slika: 12 12 / 12 AD

A kako je Nole reagovao na te njegove "pritiske"? Otkrio je to ljetos u intervjuu za "Dži-Kju", poslije čega se Srđan "smirio" i nije insistirao: "Tata nije navalentan. Poštuje moju odluku da još igram, naravno da razumije zašto želim da igram, ali isto tako i kaže: Šta bi još želio da radiš u životu?", dodao je Nole kako izgledaju razgovori sa ocem kome nedostaje, posebno sada kada je i sam u ozbiljnim godinama.

"On razumije količinu i intenzitet pritiska i napetosti koji postoje, kao i stres koji utiče na zdravlje, moje tijelo, a samim tim i na sve oko mene, uključujući i njega. Zato mi je rekao: ‘Sine moj, počni da razmišljaš o tome kako želiš da ovo završiš.'"