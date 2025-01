Velika Britanija željela je da Novak Đoković uzme njen pasoš i zajedno sa Endijem Marejem postane nezadrživ tandem u Dejvis kupu. Nije pomoglo ni što je Marej svakog dana ubjeđivao Novaka da se odrekne Srbije.

Izvor: Adam Stoltman / Alamy / Alamy / Profimedia

Novak Đoković sve je iznenadio odlukom da za novog trenera angažuje Endija Mareja, svog velikog prijatelja, ali i rivala koga poznaje više od dvIJe decenije. Još kao tinejdžeri igrali su jedan protiv drugog, borba se nastavila i preselila na daleko veću scenu, onu najveću - a kada se Marej penzionisao, Nole ga je zvao u svoj tim da zajedno napadnu 25. grend slem.

Vidi opis Marej dobio zadatak da se Novak odrekne Srbije: Svakog dana mu ponavljao istu rečenicu, a onda mu se smučilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 5 5 / 5

Ono što je zanimljivo je da su Đoković i Marej mogli da "postanu i zemljaci" pošto je Velika Britanija imala veliki plan da Srbinu da pasoš kada se pojavio na velikoj sceni. Dobro je poznato da je tenis skup sport, da su se Đokovićevi roditelji i te kako zadužili da bi svog sina izveli na pravi put, tako da je Velika Britanija odlučila da iskoristi nepovoljnu finansijsku situaciju i svađu sa Teniskim savezom Srbije kako bi "otela" Noleta.

Ideja je bila da Đoković i Marej, između kojih je inače samo nedjelju dana razlike, postanu tandem u Dejvis kup reprezentaciji i da godinama budu udarne igle Velike Britanije. Čak je i Marej pokušavao da ubijedi Đokovića da pristane, ali nije se dao Srbin i uprkos svemu nastavio je da nastupa za zemlju u kojoj je rođen.

Kako su Britanci mamili Novaka?

Izvor: Vince CALIGIURI / AFP / Profimedia

Novak Đoković je kao tinejdžer imao primamljivu ponudu da prihvati pasoš Velike Britanije. Dobio bi daleko bolje uslove nego što je imao u Srbiji, imao bi medijsku "mašineriju" iza sebe, međutim na kraju je rekao "ne".

Najveću ulogu u tome imao je njegov otac Srđan Đoković. Rodžer Drejper je prije svih htio da iskoristi osjetljivu političku situaciju, kada se Crna Gora odvojila od zajednice sa Srbijom, ali i pored svih privilegija koje su sljedovale i koje bi mu olakšale život i karijeru, Đoković nije htio da popusti i digne ruke od svoje rodne zemlje.

Ozbiljan pritisak imao je tokom 2006, kada je tek drugi put u karijeri zaigrao na Vimbldonu, gdje je zaustavljen u četvrtom kolu protiv Marija Ančića. Prije toga je izbacio Goldstina, Robreda i Južnog, a Engleska se nadala da će dobiti još jednog tenisera koji će napasti svjetski vrh uz Endija Mareja. Ipak, Đoković je na konferenciji za medije 30. juna 2006. godine, potvrdio da će biti Srbin i tu se čitav odnos prema njemu promijenio. Od tada mu zvižde Englezi.

Nakon što je moderator konferencije za medije rekao da Novak Đoković neće odgovarati na pitanja o britanskom državljanstvu, novinari su se pobunili: "Zašto neće da priča? To je od javnog interesa?" Kada je objašnjeno da je već sve rekao i da tu nema nikakvog "napretka", novinari su tražili da sam priča na tu temu i Đoković je pristao.

"Dobro, u redu, reći ću samo jednu stvar na ovu temu kada to tražite od mene. Ali, ponavljam, rekao sam sve što sam imao tokom Rolan Garosa. I moram da kažem, za mene je ovo najgora stvar o kojoj mogu da pričam jer moram da se fokusiram na turnir na kome učestvujem, jedan od mojih omiljenih i najvažnijih. Ništa se ozbiljno ne dešava između mene i vaše federacije. To je to. Nemam ništa da kažem jer sam jako zbunjen kada sam vidio priču kako dolazim u Britaniju i da je samo pitanje trenutka kada ću postati Britanac. Bio sam iznenađen. To nije istina", rekao je Đoković.

"Ne razmišljam o tome, o tim pričama i takvim stvarima. Samo se lijepo osjećam ovdje i ljudi su prijatni prema meni. Podržavaju me na terenu i van njega. Imao sam jako dobru prethodnu godinu, do sada je i ova godina bila dobra. Nadam se da će tako i tokom sljedeće stati uz mene. Stvarno ne razmišljam o svim tim pričama, osećam se zaista jako dobro na terenu i to je to", pokušao je Nole da se obrani od ovog pitanja, ali su nastavili i nastavili da ga ispituju...

Kako je Endi Marej zvao Đokovića?

Izvor: Instagram/andymurray/printscreen

Pritisci na 19-godišnjeg Đokovića nastavljeni su i preko Endija Mareja, gdje su ga pitali da li je pitao svog prijatelja Britanca za savjet, pošto se znaju još od kada su bili djeca:

"Ne, nismo pričali. Nismo jer to nisu bili ozbiljni pregovori. Ali, da znate da me zadirkuje, pozdravlja me sa: 'Gdje si prijatelj, Britanac' i slične stvari. I on i Greg. Greg se šali svakog dana, kad god ga vidim pozdravi me sa: 'Šta ima, Englez?'. Lijepo je to, dobri smo prijatelji i šalimo se, ali oko tih spekulacija zaista ništa nismo ni pričali ozbiljno", objasnio je Đoković.

Potom je Đoković upitan da li ga "plaši ili uzbuđuje pažnja" koju ima Marej, što na prvu loptu nije razumio, da bi mu onda novinari pojasnili da misle na to da bi i sam mogao da se nađe u istoj takvoj ulozi, ako bi naravno bio Britanac i odrekao se Srbije.

"Teško je pričati o tome. S jedne strane to je dobra stvar, imati podršku na najvećim turnirima, preko medija i tako dalje, ali sa druge strane to je veliki pritisak i velika su očekivanja. Tako da, teško je biti u toj ulozi", rekao je Đoković.

Srđan Đoković: Moj sin neće biti Englez!

Ključnu ulogu u odluci da Novak Đoković ne prihvati pasoš Engleske imao je njegov otac Srđan. Dobro je znao kroz šta je sve morao da prođe da bi Nole uspio da dođe na svjetsku pozornicu, ponuda Velike Britanije je bila odlična i pomogla bi da se riješe mnogi problemi koje su imali, ali na kraju je srce presudilo da kažu "ne".

"A šta ti misliš Mariću, jesam li bio u dilemi? Ne, naravno da nisam. Kako možeš da prodaš dušu zarad para. Da budemo Englezi? Šta bi to bilo onda... Kako da se pojavim ocu ili kako bi otišao na grob svoje majke, da kažem moja djeca su Englezi. Ili neki drugi, imali smo još ponuda. A kada smo dobili ponudu, mi smo se samo godinu dana prije toga uselili u svoj stan nakon čak 17 godina bivstvovanja po tuđim stanama po Beogradu. Pare ne mogu sve da plate, mogu, ali ne po svaku cijenu. Tako se i moj Novak uvijek ponaša. Ne može da da svoje ime i lik sponzorima koji nisu odraz njega. On se zdravo hrani, ponaša, on je sportista, ne može da reklamira nešto za šta se zalaže. To su samo pare. Mi smo bili sa obje strane, razlika je samo u glavi - i to je to", kazao je Srđan Đoković u "Ćirilici" prije nekoliko godina.

Upitan kako su izgledali razgovori oko dobijanja papira Ujedinjenog Kraljevstva, Srđan je rekao da je zajedno sa suprugom Dijanom pregovarao i sa djecom donio konačnu odluku:

"Htjeli su da upare Mareja i Đokovića da godinama budu prvaci Dejvis kupa, ali Novak je Srbin i rođen je ovdje. Njegova bit je srpska i bilo bi iluzorno pričati o tome. Ja im naravno nisam to odmah rekao, rekao sam da ćemo pričati sa djecom kad se vratimo u Beograd. Ja sam rekao djeci (Novak je tada imao 19 godina) da imaju šansu da žive tamo i da dobijemo svi papire. Znate kakav je bio njihov odgovor? Nikakav. Ne postoji ta sila da se promijeni ova situacija koja je sada i koja je bila do tada. Mi smo Srbi i ostaćemo Srbi do kraja", zaključio je Srđan Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!