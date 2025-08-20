Bivši NBA as debitovao kao fudbaler: Pogledajte kako se 226 cm visoki ruski gorostas snalazi na travnatom terenu (VIDEO)

Nekadašnji košarkaš Dalasa sada je član moskovskog Amkala, za koji je upisao debitantski nastup u Kupu Rusije.

Izvor: SPORTbible/Screenshot

Kada je jutjuber German Popkov, poznatiji kao "German El Classico", 2018. godine odlučio da okupi grupu prijatelja, influensera i uličnih fudbalera u Moskvi, malo ko je mogao da pretpostavi da će se roditi jedan od najpopularnijih fudbalskih projekata u Rusiji. Danas je Fudbalski klub Amkal mnogo više od amaterskog tima – on je medijski brend, društveni eksperiment i pravi fudbalski spektakl.

Upravo je ovaj klub iz Moskve angažuova Pavela Podkoljzina, nekadašnjeg NBA asa, koji od 2004. do 2006. nosio dres Dalas Maveriksa.

Ruski gorostas visok je 226 centimetara, pa je bilo zanimljivo vidjeti ga kako će se snaći na fudbalskom terenu. Njegov klub sada je u Kupu Rusije savladao Kalugu 1:0, ali Podkoljzin nije uspio da se upiše u strijelce, iako je imao priliku za to. Ipak, oborio je rekord tako što je postao najviši fudbaler ikad koji je zaigrao na travnatom terenu.

Pogledajte kako se snašao:

Za razliku od klasičnih klubova, Amkal ne okuplja provjerene profesionalce već poznate influensere, e-sport šampione i kreatore sadržaja. Među igračima se mogu naći zvijezde YouTube-a, TikToka i Instagrama, ali i talentovani fudbaleri s ulice. Upravo ta mješavina donijela je klubu nevjerovatnu popularnost: njihov YouTube kanal prati više od 2,7 miliona ljudi, a snimci utakmica redovno prelaze milionske preglede.

Još jedan od razloga uspjeha jeste snažna veza s publikom. Amkal je klub koji u potpunosti živi od interakcije s fanovima. Navijači često odlučuju o ključnim pitanjima: kako će izgledati novi dres, koji će igrač dobiti priliku, pa čak i protiv koga će ekipa igrati prijateljske mečeve. Upravo ta demokratizacija fudbala dovela je do toga da Amkal ima bazu obožavalaca veću od brojnih profesionalnih ekipa u ruskoj Premijer ligi.

Iako je riječ o media-fudbal projektu, Amkal se sve više pojavljuje i u ozbiljnim takmičenjima. Ekipa je već nastupala u Kupu Rusije, gdje je uspjela da iznenadi rivale iz nižih liga. Takođe, učestvovali su na međunarodnim turnirima u Kazahstanu i Abu Dabiju, a 2025. godine osvojili su i titulu u Media-ligi, savladavši rivale iz tima Broke Boys.

Njihovi mečevi na stadionima nerijetko privlače više publike od pojedinih ligaških utakmica profesionalnih timova. Prijateljski duel sa Krasnodarom, u kojem je Amkal poražen 1:6, pokazao je da i profesionalci ozbiljno shvataju ovaj fenomen. Najveći rivali ostaju drugi media-fudbal timovi, poput 2DROTS-a, s kojima redovno pune tribine i izazivaju žestoke reakcije navijača.

Amkal je dokaz da fudbal u 21. vijeku nije samo igra na terenu, već i globalni medijski proizvod. Spoj interneta, sporta i zabave stvorio je klub koji jednako dobro funkcioniše u virtuelnom prostoru i na travnjaku.