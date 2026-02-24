logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mještani Botuna nastavljaju protest: Biće nas u većem broju i svakodnevno, odustati nećemo

Mještani Botuna nastavljaju protest: Biće nas u većem broju i svakodnevno, odustati nećemo

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.me
0

Botunjanin Dimitrije Raičković najavio je da će od sutra nastaviti da se okupljaju svakog jutra u šest sati.

Mještani Botuna nastavljaju protest Izvor: MONDO/Balša Janković

Grupa mještana Botuna i Zete okupila se jutros u blizini kapije gradilišta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izražavajući protivljenje nastavku radova na ovom projektu.

Botunjanin Dimitrije Raičković najavio je da će od sjutra nastaviti da se okupljaju svakog jutra u šest sati.

“Sigurno ćemo biti u višem broju, jer jutros nikog nismo pozvali. Kao što vidite – tu smo samo mi, mještani koji nismo na poslu”, rekao je Raičković.

Najavio je i radikalizaciju protesta – duže blokade.

“Biće nas u većem broju i svakodnevno”, poručio je.

Možda će vas zanimati

Mještanin Bojan Terzić kazao je da su u prethodnom periodu pokušavali da se institucionalnim putem, kroz prijave nadležnim inspekcijama, izbore za svoja prava, ali da, kako tvrdi, konkretnih rezultata nije bilo. Prema njegovim riječima, na terenu se ponovo otkopava otpad koji je tokom rada KAP-a bio zakopan, a za koji mještani sumnjaju da sadrži kancerogene anode.

„Radi se o blokadi, kako radnici ne bi stigli na gradilište. I danas će donosioci odluka dobiti prijave u vezi sa ovim otpadom. Odustati nećemo“, poručio je Terzić, naglašavajući da je „ovo naša teritorija – teritorija Opštine Zeta“, prenose Vijesti.

On je kazao i da mještani očekuju reakciju prvog čovjeka Glavnog grada, navodeći da bi gradonačelnik Saša Mujović, prema njihovom stavu, trebalo da podnese ostavku. Terzić je istakao da mještani Botuna i Zete imaju podršku predsjednika Opštine Zeta Mihailo Asanović, kao i lidera Demokratska narodna partija (DNP) Milan Knežević, za kojeg je naveo da je „svoje ministre ostavio bez posla“.

Na terenu je primjetno pojačano prisustvo policije. Patrole su raspoređene na prilazima parceli na kojoj je planirana gradnja, iz pravca mosta „Luča“, ali i iz pravca Botuna.

Policajci su prisutni i u neposrednoj blizini samog ulaza na gradilište. Mještani tvrde da je okupljanje spontano, te ističu da ne ometaju saobraćaj, dozvoljavajući autobusima i drugim vozilima da nesmetano prolaze.

Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine su 7. februara saopštili da su se stekli uslovi da se gradilište u Botunu pusti u rad. Iz Opštine Zeta su istog dana saopštili da je gradilište otvoreno pod pritiskom uz sumnju da je tom prilikom počinjeno više krivičnih djela.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora protesti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ