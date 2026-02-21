U Crnoj Gori uhapšeni Šveđani zbog otmice sopstvenog djeteta

Supružnici iz Švedske uhapšeni su u Baru po Interpolovoj potjernici zbog sumnje da su protivzakonito odveli svoje maloljetno dijete u inostranstvo.

Izvor: Shutterstock

Otputovali su nakon odluke suda da ono bude povjereno na starateljstvo drugom licu, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Supružnici starosti 63 i 53 godine terete se za otmicu djeteta za šta je zaprijećena zatvorska kazna od četiri godine.

Osumnjičeni su, kako se navodi, protivzakonito odveli dijete iz Švedske u inostranstvo na dan donošenja odluke kojom se ono povjerava na starateljstvo drugom licu.

"Njih dvoje su privedeni nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora", dodaje se u saopštenju.