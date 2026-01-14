Policija u Prijedoru oduzela BMW za kojim je raspisana Interpolova potjernica

Policijski službenici Policijske stanice Omarska su 12. januara privremeno oduzeli putničko motorno vozilo marke BMW od M. P. iz Prijedora, nakon što je utvrđeno da je za tim vozilom raspisana Interpolova potjernica.

Izvor: PU Prijedor

Kako je saopšteno iz policije, vozilo je oduzeto tokom redovnih policijskih aktivnosti, a daljom provjerom utvrđeno je da se nalazi u međunarodnoj evidenciji potražnje.

U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti u vezi sa raspisivanjem Interpolove potjernice, kao i na prikupljanju dodatnih informacija koje se odnose na porijeklo i status vozila.