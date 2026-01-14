logo
Policija u Prijedoru oduzela BMW za kojim je raspisana Interpolova potjernica

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Policijski službenici Policijske stanice Omarska su 12. januara privremeno oduzeli putničko motorno vozilo marke BMW od M. P. iz Prijedora, nakon što je utvrđeno da je za tim vozilom raspisana Interpolova potjernica.

Omarska: Policija oduzela BMW iz Prijedora za kojim je raspisana Interpolova potjernica Izvor: PU Prijedor

Kako je saopšteno iz policije, vozilo je oduzeto tokom redovnih policijskih aktivnosti, a daljom provjerom utvrđeno je da se nalazi u međunarodnoj evidenciji potražnje.

U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti u vezi sa raspisivanjem Interpolove potjernice, kao i na prikupljanju dodatnih informacija koje se odnose na porijeklo i status vozila.

Prijedor Interpol potjernica bmw

