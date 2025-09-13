logo
Crvena potjernica zbog brutalnog ubistva: Trojica Balkanaca izmasakrirani i vezani u džakove

Autor mondo.ba
Interpol Bolivija raspisao je crvenu potjernicu za Pablom Delgadiljom, zbog sumnje da je naručilac brutalnog trostrukog ubistva u Santa Kruzu. Delgadiljo je uhapšen u Brazilu, a sledi proces izručenja.

Crvena potjernica zbog ubistva balkanaca Izvor: Screenshot, NTV/RED UNO

Interpol Bolivija izdao je crvenu potjernicu za Pablom Delgadiljom, zbog sumnje da je glavni organizator trostrukog ubistva trojice Balkanaca u Santa Kruzu de la Sijera.

Masakr se dogodio 12. avgusta 2025. godine u četvrti Petrolero Norte, a prema policijskim navodima, žrtve su najvjerovatnije prethodno mučene. 

Policija: Delgadiljo je naručilac ubistva

Direktor policije, Huan Karlos Bazoalto, potvrdio je da je za Delgadiljom raspisana međunarodna potjernica. "Protiv njega je izdata crvena potjernica zbog sumnje na ubistvo i udruživanje u kriminalnu grupu", izjavio je Bazoalto i dodao da postoje osnovi sumnje da je Delgadiljo imao ulogu naručioca zločina.

Počinje proces izručenja: Delgadiljo uhapšen u Brazilu, čeka se odluka pravosuđa

Direktor policije Huan Karlos Bazoalto saopštio je da su nadležnim institucijama već proslijeđene sve potrebne informacije, a da će dalje korake u postupku izručenja Pabla Delgadilja preuzeti pravosudni organi i Ministarstvo spoljnih poslova.

"Kao Interpol, učinićemo sve što je u našoj nadležnosti kako bi postupak bio sproveden što brže, kako bi ova osoba odgovarala pred zakonom i pravosudnim organima", izjavio je Bazoalto.

Sam proces ekstradicije zavisi od više faktora i mogao bi da potraje između 45 i 60 dana.

Podsjetimo, Delgadiljo je uhapšen 31. avgusta 2025. godine tokom antinarkotičke policijske akcije u brazilskoj saveznoj državi Mato Groso. Tom prilikom uhapšeno je još pet osoba na ilegalnoj avionskoj pisti.

(MONDO) 

Tagovi

potjernica Interpol

