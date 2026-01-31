logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Interpol raspisao crvenu potjernicu za Milošem Medenicom

Interpol raspisao crvenu potjernicu za Milošem Medenicom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Crvena potjernica za Milošem Medenicom, koji je osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora za stvaranje kriminalne organizacije, objavljena je javno na zvaničnoj stranici Interpola na zahtjev crnogorske Uprave policije.

Interpol raspisao crvenu potjernicu za Milošem Medenicom Izvor: Uprava policije Crne Gore

Na zahtjev Uprave policije – Kancelarije Interpola Podgorica Generalni sekretarijat Interpola u Lionu objavio je danas javnu međunarodnu potjernicu za Milošem Medenicom (39), crnogorskim državljaninom, rođenim u Kolašinu.

U Upravi policije podsjećaju da je Interpol Podgorica juče raspisao međunarodnu potjernicu za Milošem Medenicom shodno naredbi Višeg suda u Podgorici i saglasnosti Ministarstva pravde Crne Gore, a naredba i saglasnost su dostavljene i Upravi policije istog dana.

Medenica je u Višem sudu u Podgorici prvostepeno osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora, ali ga policija nije našla na kućnoj adresi nakon izricanja presude.

Bivši predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin Miloš osuđeni su pred Višim sudom u Podgorici na po 10 godina zatvora kao članovi organizovane kriminalne grupe. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora Interpol potjernica Vesna Medenica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ