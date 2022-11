Vesni Medenici ukinut pritvor

Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici, koja je uhapšena 17. aprila, ukinut je pritvor, potvrdio je njen advokat Zdravko Begović.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Odluku o ukidanju pritvora donio je Viši sud nakon žalbe odbrane Apelacionom sudu na rješenje kojim joj je produžen boravak u Istražnom zatvoru.

Njen sin Miloš Medenica koji je označen kao organizator kriminalne organizacije ostaje u pritvoru.

Ročište za kontrolu optužnice protiv Medenice i ostalih zakazana je za 17. novembar u Višem sudu u Podgorici, prenose Vijesti.

Vesni Medenici se stavlja na teret da se u periodu od 2019. do 2021. godine obavezala da će, korišćenjem službenog položaja predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore i pretpostavljenog uticaja, kao bivšeg predsjednika tog suda, posredovati da se određeni parnični predmeti koji su se vodili pred Višim sudom u Podgorci završe u korist dva privredna društva bez obzira na činjenično stanje.

Medenica je osumnjičena i da je krajem 2018. i početkom 2019. godine, kao predsjednik Vrhovnog suda, podstrekavala okrivljenu Milicu Vlahović Milosvaljević, sudiju Privrednog suda Crne Gore, da zloupotrijebi službeni položaj i u parnici.

Takođe, kako se navodi, Medenici se stavlja na teret i da je u 2019. godini, kao predsjednik Vrhovnog suda, koristeći službeni položaj, a u ovoj godini, kao bivši predsjednik tog suda, koristeći društveni položaj i pretpostavljeni uticaj posredovala kod sudija Vrhovnog suda Crne Gore.

Medenica, koja je 17 godina provela na čelnim pravosudnim funkcijama u Crnoj Gori, uhapšena je 17. aprila na podgoričkom aerodromu.

Uhapšena je nakon objave transkripta Evropola, presretnutih telefonskih razgovora sa aplikacije Skaj, njenog sina Miloša i njenog tjelohranitelja, policajca Darka Lalovića, u kojima su dogovarali krijumčarenje droge i šverc cigareta.

U njima Miloš tvrdi da je njegova majka upoznata sa njihovim nelegalnim poslovima i da od nje mogu da očekuju zaštitu.

Za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije je propisana kazna zatvora od tri do 15 godina, za krivično djelo krijumčarenje zatvor od jedne do osam godina, za krivična djela protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj kazna zatvora od jedne do osam godina, navodi se u saopštenju Radonjića.