Bil Klinton negirao da je išta znao o aktivnostima Džefrija Epstina.

Izvor: HOGP/House Oversight Committee/Ministarstvo pravde SAD

Bivši američki predsjednik Bil Klinton svjedočio je danas pred istražnim telom Kongresa u sklopu istrage o osuđenom sek**alnom predatoru Džefriju Epstinu, prenosi "Asosijejted Pres". On je danas negirao sve veze i saznanja o aktivnostima Epstina, a gotovo istu stvar je na saslušanju rekla Hilari Klinton, njegova supruga i bivša državna sekretarka.

"Nisam ništa vidio i ništa loše nisam uradio", rekao je bivši američki predsjednik na svjedočenju u Čapakvi u državi Njujork.

Klinton je izjavio da ne bi letio Epstinovim avionom da je znao za njegovu navodnu seksualno iskorištavanje i trgovinu maloljetnim djevojkama, i da bi se postarao da ga uhapse i osude.

"Ovdje sam samo zato što je Epstin tako dobro krio svoje ilegalne aktivnosti od svih dugo vremena", rekao je on.

Navodi se da je Klinton letio Epstinovim avionom nekoliko puta od 2000. godine do suđenja Epstinu za prostituciju maloljetnih lica 2008. godine.

U Epstinovim dosijeima, koje je objavilo Ministarstvo pravde, nalaze se fotografije Klintona sa ženskim osobama čija su lica cenzurisana.

Vidi opis I Bil i Hilari Klinton rekli istu stvar na saslušanju u slučaju Epstin: Bivšeg predsjednika čekaju teška pitanja Venčanje Donalda Trampa i Melanije, Klintonovi u gostima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen , youtube Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Screenshot/facebook/billclinton Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/printScreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube / Inside Edition Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: POOL / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Bil Klinton zvanično nije optužen ni za jedno krivično djelo u slučaju Epstin. Međutim, moraće na nekom od narednih saslušanja da odgovori na pitanja o dokumentaciji u kojoj se navodi da je imao kontakt sa Epstinom i njegovom bivšom djevojkom Gizlejn Maksvel.