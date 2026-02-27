Pojavio se snimak uništenja ruskog drona iznad Dunava: Vazdušna opasnost trajala satima (Video)

Snimljen trenutak kada je uništen ruski dron na granici Ukrajine i Rumunije iznad rijeke Dunav.
Rano jutros uništen je ruski dron na granici Ukrajine i Rumunije zbog čega je NATO hitno podigao i ratne avione piše "News.ro". Lokalne vlasti u Tulči, mjestu gdje se dogodio incident, su izdale hitno upozorenje lokalnom stanovništu da ne izlaze iz kuća i da ostanu u zaklonu do daljnjeg.
Incident se dogodio blizu zatvora u Tulči. Zatvorska jedinica Tulče je objavila na svom "Fejsbuk" kanalu i snimak ruskog drona, a na kraju video zapisa vidi se i trenutak kada je ruski dron uništen u fazi leta.
Ruski dron je u ukrajinskom vazdušnom prostoru snimljen u ranim jutarnjim časovima, oko 6.57. Potom je registrovan i u okrugu Tulča.
Persoanele aflate în judeţul#Tulceaîn zona de graniţă cu Ucraina au primit, joi, la ora 17:00, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, acesta fiind al doilea din ultimele 24 de ore. (1/2)pic.twitter.com/a4xQtRUfp4— Radio Romania International (@RRInternational)February 26, 2026
Nakon obaranja drona, poslane su specijalne ekipe da pronađu uništenu bespilotnu letelicu. Vazdušna uzbuna u tom dijelu Rumunije trajala je sve do 10 časova.
Teroarea dronelor din#Rusias-a văzut și auzit din nou în#romania. Antiaeriana din#Ucrainaa încercat să doboare avioanele fără pilot ale agresorilor.— Radu TUDOR (@RaduTudor1970)February 25, 2026
Miercuri seara, locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert. Două avioane F-16 de la@MApNRomanias-au ridicat în aer,…pic.twitter.com/Bbaeyn8fvB