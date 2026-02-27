logo
Pojavio se snimak uništenja ruskog drona iznad Dunava: Vazdušna opasnost trajala satima (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Snimljen trenutak kada je uništen ruski dron na granici Ukrajine i Rumunije iznad rijeke Dunav.

Uništavanje ruskog drona iznad Srbije Izvor: Facebook/SNPP Politia Penitenciara

Rano jutros uništen je ruski dron na granici Ukrajine i Rumunije zbog čega je NATO hitno podigao i ratne avione piše "News.ro". Lokalne vlasti u Tulči, mjestu gdje se dogodio incident, su izdale hitno upozorenje lokalnom stanovništu da ne izlaze iz kuća i da ostanu u zaklonu do daljnjeg.

Incident se dogodio blizu zatvora u Tulči. Zatvorska jedinica Tulče je objavila na svom "Fejsbuk" kanalu i snimak ruskog drona, a na kraju video zapisa vidi se i trenutak kada je ruski dron uništen u fazi leta.

Ruski dron je u ukrajinskom vazdušnom prostoru snimljen u ranim jutarnjim časovima, oko 6.57. Potom je registrovan i u okrugu Tulča. 

Nakon obaranja drona, poslane su specijalne ekipe da pronađu uništenu bespilotnu letelicu. Vazdušna uzbuna u tom dijelu Rumunije trajala je sve do 10 časova.

