Rumunija i Moldavija postaju jedna država? Odgovor iz rumunskog državnog vrha iznenadio sve prisutne u Briselu

Izvor: Shutterstock/Dragos Asaftei/Dan Morar/Below the Sky

Predsjednik Rumunije Nikušor Dan izjavio je da je Republika Moldavija suverena država i da Rumunija poštuje volju njenih građana.

Dan je ovo rekao nakon učešća na neformalnom sastanku Evropskog saveta u Briselu, odgovarajući na pitanje o mogućoj budućoj uniji između Rumunije i Moldavije, prenio je Rojters.

Prema njegovim riječima, većina moldavskih građana trenutno podržava integraciju svoje zemlje u Evropsku uniju, što Rumunija u potpunosti poštuje i podržava.

Dan je dodao da bi Rumunija u budućnosti postupala u skladu sa voljom moldavskih građana, ukoliko se ona promijeni.

Predsjednica Moldavije Maja Sandu rekla je juče da pitanje referenduma o ujedinjenju sa Rumunijom nije razmatrano ni unutar Moldavije, ni sa evropskim liderima.

Sandu je prošle nedjelje rekla da bi, ukoliko bi takav referendum bio održan, glasala za ujedinjenje sa većim južnim susjedom, sa kojim zemlja ima kulturne i jezičke veze, prenosi Rojters.

Moldavija je proglasila nezavisnost od Sovjetskog Saveza 27. avgusta 1991. godine.

Zvanični jezik Moldavije je rumunski, aveći dio teritorije današnje Moldavije nekada je bio dio Rumunije – prije i između dva svjetska rata.

Između dvije zemlje postoji politički dijalog o eventualnom približavanju i saradnji, a neki političari u Moldaviji i Rumuniji zagovaraju i ideju ujedinjenja.

(RT Balkan/Mondo)