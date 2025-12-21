Drakula kao biznis od milijardu evra: Rumunija dobija najveći tematski park posvećen svom najpoznatijem mitu

Projekat vredan milijardu evra, koji se gradi nadomak Bukurešta, trebalo bi da objedini tematski park, hotele, arenu, vodeni park i digitalnu platformu, bez korišćenja javnih sredstava.

Izvor: Shuttershtock

Najveći tematski turistički kompleks u Evropi posvećen legendi o Drakuli, vrijedan milijardu evra i u potpunosti finansiran privatnim kapitalom, gradi se na 15 minuta od međunarodnog aerodroma u Bukureštu, saopštili su investitori prilikom zvaničnog predstavljanja projekta Dracula Land.

Kompleks se razvija na 160 hektara, a projekat vodi rumunski preduzetnik Dragoš Dobresku. Zvanično je pokrenut 3. decembra i predstavlja jedan od najvećih privatnih investicionih poduhvata u sektoru zabave u Evropi posljednjih godina. U realizaciji projekta neće biti korišćena sredstva države niti fondovi Evropske unije, a investitori najavljuju da će sadržaj prevazići okvire klasičnog tematskog parka.

Planirano je da Dracula Land obuhvati tematski park površine 780.000 kvadratnih metara, podijeljen u šest zona, multifunkcionalnu arenu sa 22.500 mesta za koncerte i e-sport događaje, tri hotela sa ukupno 1.200 soba, kao i vodeni park od 50.000 kvadratnih metara sa jednim od najvećih bazena sa vještačkim talasima u Evropi.

U okviru kompleksa predviđeni su i luksuzni autleti, profesionalna trkačka staza dužine 4,5 kilometara, kao i tehnološki hab od 15.000 kvadratnih metara, namijenjen startapovima iz oblasti gejminga, vještačke inteligencije i digitalnih kreativnih industrija, sa više od 1.000 radnih mjesta.

Dobresku iza sebe ima iskustvo u razvoju velikih projekata. Osnivač je brenda Monolit i investitor u Vitalitas, koji se smatra najvećim centrom za brigu o starijima u Evropi. Za realizaciju Dracula Landa formiran je i strateški savetodavni tim, u kojem učestvuje i bivši premijer Rumunije Florin Citu, preko kompanije BNV Advisory, zadužen za finansijske i regulatorne aspekte projekta.

Legenda o Drakuli

Tematske zone parka ne prate samo legendu o Drakuli, već širu evropsku i svjetsku gotičku tradiciju iz koje je ovaj mit nastao.Zona "Transilvanija" rekonstruiše ambijent tradicionalnih sela u Karpatima, dok "London Town" priziva atmosferu viktorijanske Engleske, u kojoj je nastao roman Brema Stokera "Drakula". Treća cjelina, "Luka Nju Orleansa", oslanja se na motive američke gotike, misticizma i vampirskog folklora karakterističnog za jug Sjedinjenih Država. Više od 40 atrakcija projektuje Creative Studio Berlin, studio koji je radio i na sadržajima za Europa-Park, najveći tematski park u Njemačkoj.

Poseban segment projekta odnosi se na digitalnu komponentu. Investitori su razvili takozvani "digitalni blizanac" Dracula Landa, virtuelnu verziju kompleksa izrađenu u Unreal Engine 5 okruženju, koja će korisnicima omogućiti da učestvuju u događajima, koncertima i drugim sadržajima u realnom vremenu, paralelno sa fizičkim parkom.

Digitalni ekosistem uključuje i sopstveni token, DraculaCoin, namijenjen korišćenju u fizičkom i virtuelnom okruženju, kao i NFT sisteme za digitalno vlasništvo i personalizaciju sadržaja uz pomoć vještačke inteligencije. Time se projekat pozicionira među prvim zabavnim destinacijama koje povezuju klasične sadržaje sa naprednim digitalnim iskustvima.

Kad se otvara?

Priprema projekta trajala je gotovo osam godina, tokom kojih je objedinjeno 83 pojedinačne parcele u jedinstvenu lokaciju, nakon čega su sprovedene višegodišnje studije i izrada master plana.

Dobijanje urbanističkih dozvola očekuje se sredinom 2026. godine, dok je početak izgradnje planiran za septembar iste godine. Prve faze kompleksa mogle bi da budu otvorene već tokom 2027.

Prema procjenama investitora, Dracula Land bi u početnoj fazi mogao da privuče oko tri miliona posjetilaca godišnje i da generiše više od 5.000 direktnih i indirektnih radnih mjesta u turizmu, tehnologiji i uslužnim djelatnostima. Ukupan ekonomski efekat projekta u narednih deset godina procjenjuje se na oko pet milijardi evra.

Za Rumuniju, ovaj projekat predstavlja pokušaj stvaranja turističke destinacije koja može da parira etabliranim evropskim centrima zabave, kao i dodatni motiv za milione putnika koji svake godine prolaze kroz Bukurešt da produže svoj boravak u zemlji.

(EUpravo zato)