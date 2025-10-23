logo
Drogiran pokušao da uleti automobilom u rusku ambasadu: Policija odmah pokrenula antiterorističke akcije (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Neimenovani muškarac (53) pokušao je noćas da automobilom probije kapiju ruske ambasade u Bukureštu. Stražar je uspio da ga zaustavi prije nego što je ušao u dvorište, a nakon kratke potere, napadač se predao.

Muškarac pokušao da uleti automobilom u rusku ambasadu Izvor: Screenshot

Neimenovani muškarac pokušao je noćas da uleti automobilom u dvorište ruske ambasade u Bukureštu. On je u 03.00 pokušao silom da prođe kroz kapiju ruske ambasade, javlja rumunski portal Digi24. Prema navodima rumunske žandarmerije, vojnik na stražarskom mjestu je uspio da zaustavi vozača prije nego što je ušao u radijus ambasade.

Ubrzo nakon uzbune, policijske službe su stigle na lice mjesta kako bi pokrenule antiterorističke akcije. Čovjek je pokušao da pobjegne, ali su ga vozila hitne pomoći blokirale da pobjegne, nakon čega je odlučio da se preda. Muškarac (53) je rumunski državljanin.

Prema navodima saobraćajne policije, njemu je ranije bila privremeno oduzeta vozačka dozvola. Testovi na drogu sprovedeni na licu mjesta ukazali su na prisustvo dvije zabranjene supstance u njegovom tijelu. Nakon toga, muškarac je odveden u Nacionalni institut za sudsku medicinu (INML) radi prikupljanja bioloških uzoraka.

U saopštenju Žandarmerije navodi se da su dvije zabranjene supstance pronađene u krvi muškarca bile benzodiazepin i amfetamin. Žandarmerija takođe uvjerava da "bezbednost diplomatskog objekta nije bila ugrožena i da nisu zabilježene žrtve niti značajna materijalna šteta".

