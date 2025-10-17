logo
Komšija odvrnuo gas i dio zgrade digao u vazduh? Među poginulima trudnica, jezivi detalji eksplozije u Bukureštu

Komšija odvrnuo gas i dio zgrade digao u vazduh? Među poginulima trudnica, jezivi detalji eksplozije u Bukureštu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

U zgradi u Bukureštu kojoj se desila eksplozija uništeni su peti i šesti sprat.

eksplozija u zgradi u bukureštvu, dvoje mrtvih Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Rumunsku prestonicu Bukurešt jutros je zadesila stravična eksplozija u stambenoj zgradi u kojoj su poginule najmanje tri osobe, dok je 17 povrijeđeno. Među poginulima je i trudnica. Lokalni mediji javljaju da je moguć uzrok eksplozije curenje gasa.

Kako javlja Antena Observator, jedan od komšija koji žive u tom stambenom bloku navodno je pustio gas koji je prethodno bio isključen.

Ta informacija za sada nije zvanično potvrđena. Prema informacijama tog portala, zaposleni kompanije Distrigaz (rumunska gasna kompanija) bili su alarmirani danas u 8.44 sati i stigli do zgrade nakon što se eksplozija već dogodila, oko 9.07.

U galeriji pogledajte fotografije zabilježene ispred zgrade u kojoj se dogodila eksplozija u Bukureštu:

Zaposleni su naknadno pronašli pokidan pečat.

Distrigaz navodi da je juče, u četvrtak, 16. oktobra, postavio pečat na ventile i da je jutros ponovo primio poziv, jer se osjećao miris gasa. Kompanija tvrdi da nije ovlastila nijednu firmu niti fizičko lice da ukloni pečat.

Jedna od varijanti koju kompanija razmatra jeste da je neko od stanara u zgradi pokidao pečat.

Prema nepotvrđenim izvještaјima, gas јe bio isključen u bloku oko dva dana prije eksploziјe. Svjedoci kažu da se u bloku "osjećao miris gasa" od četvrtka.

U zgradi u kojoj se desila eksplozija uništeni su peti i šesti sprat, a šef Odeljenja za vanredne sitiacije izjavio da su stanari evakuisani i da im je zabranjeno da se vraćaju u objekat, zbog opasnosti da bi moglo doći do kolapsa građevine.

(Telegraf)

