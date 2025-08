Preminuo bivši rumunski predsjednik Jon Ilijesku

Bivši predsjednik Rumunije Jon Ilijesku preminuo je danas u 96. godini.

Izvor: GRIGORE POPESCU / AFP / Profimedia

Vlada Rumunije saopštila je da je ovu vijest primila sa dubokim žaljenjem.

"Sa dubokim žaljenjem, Vlada objavljuje vijest o smrti bivšeg predsjednika Rumunije Jona Ilijeskua. Bivši predsjednik rumunske države preminuo je u Kliničkoj bolnici za hitne slučajeve `Prof. dr Agripa Jonesku`", navodi se u saopštenju.

Vlada Rumunije uputila je saučešće porodici i svima bliskima.

U saopštenju se navodi da će detalji u vezi sa programom državne sahrane organizovane u čast bivšeg šefa rumunske države biti saopšteni u narednom periodu

Iz ove bolnice saopštili su da je Ilijesku preminuo u 15.55 časova, prenose mediji.

Ilijesku je bio primljen u bolnicu početkom juna, gde je podvrgnut operaciji kancera pluća, a posljednjih nekoliko dana njegovo stanje se pogoršalo do kritičnog, nakon što mu je otkazalo više organa, kako je bilo navedeno u medicinskim izvještajima.



Jon Ilijesku je dva puta bio na funkciji predsjednika Rumunije - od 1990. do 1996. i od 2000. do 2004. godine.



Bio je prvi postkomunistički predsjednik Rumunije poslije revolucije 1989. godine, u kojoj je igrao vodeću ulogu.



Bio je lider Fronta nacionalnog spasa, kasnije Socijaldemokratske partije.



Za vrijeme njegovog mandata Rumunija je postala članica NATO-a i počela je pregovore o pristupanju EU.

(Srna)