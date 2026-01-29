logo
Učenik (13) iz Rumunije skočio sa prozora učionice zbog loše ocjene

Učenik (13) iz Rumunije skočio sa prozora učionice zbog loše ocjene

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Učenik šestog razreda skočio sa prozora učionice zbog loše ocjene iz matematike.

Učenik iz Rumunije skočio s prozora Izvor: Shutterstock/Alex Nicodim / AFP / Profimedia

Učenik (13) šestog razreda osnovne škole blizu primorskog grada Mangalija u Rumuniji skočio je sa prozora učionice koja se nalazi na prvom spratu škole, piše "Observator". On je skočio zbog loše ocjene iz matematike - dobio je trojku, a na svu sreću je preživio i nije životno ugrožen.

U posljednje vreme je, prema saznanjima pomenutog rumunskog portala, vezao nekoliko loših ocjena zbog čega je bio vidno potresen i razočaran. Nakon trojke iz matematike, situacija je eskalirala i on je skočio jer se plašio da saopšti to roditeljima.

Nastavnici imaju samo reči hvale za njega. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta, prevezla ga je u Urgentni centar odakle je dalje prebačen u bolnicu u Konstancu.

Na svu sreću, stabilno je i nije životno ugrožen. Školski psiholog je već obavio razgovor sa roditeljima, istragu sprovode zajedno policija i Inspektorat za obrazovanje Ministarstva prosvete.

Rumunija učenik škola

