Jovo Lukić najbolji golgeter Rumunije! "Naš Deda Mraz" (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nekadašnji napadač Borca Jovo Lukić ponovo je donio pobjedu Univerzitatei Kluž protiv Farula iz Konstance u 21. kolu rumunske Superlige.

Jovo Lukić najbolji golgeter Rumunije Izvor: Facebook/Universitatea Cluj

Jovo Lukić briljira u Rumuniji!

Nakon het-trika u pretposljednjem meču sa Hermanštatom, bivši centarfor Banjalučana ponovo je bio strijelac i osigurao nova tri boda ekipi iz Kluža u duelu sa Farulom (1:0).

Lukić je u 27. minutu rutinski kaznio grešku odbrane gostiju i poslao loptu pod prečku za vođstvo i kako se ispostavilo na kraju, devetu pobjedu u rumunskom prvenstvu.

Bio je to Lukićev 11. pogodak u sezoni za prvo mjesto na listi najboljih golgetera šampionata Rumunije, koju dijeli sa Aleksandrom Dobrom, napadačem Rapida iz Bukurešta.

Prošle sezone Lukić je na 27 utkamica za Univerzitateu Krajovu postigao samo dva gola, ove sezone stigao je već do 11 pogodaka, uz jednu asistenciju i očigledno mu je prijao prelazak u novi klub prošlog ljeta.

Na zvaničnim društvenim mrežama rumunskog kluba postavljena je i Lukićeva fotografija s natpisom: "Naš Deda Mraz".

 (MONDO)

