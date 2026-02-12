logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal oko obilaznice u Klužu: Integral inženjering traži poništenje ugovora, tvrde da su žrtve međunarodne prevare

Skandal oko obilaznice u Klužu: Integral inženjering traži poništenje ugovora, tvrde da su žrtve međunarodne prevare

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Kompanija Integral inženjering iz Laktaša tvrdi da je žrtva međunarodne prevare i da nikada nije učestvovala u tenderu za izgradnju obilaznice u Kluž-Napoki, vrijedne 1,1 milijardu evra.

Integral inženjering traži poništenje ugovora za obilaznicu u Kluž-Napoki Izvor: Integral.ba

Građevinska kompanija Integral inženjering a.d. Laktaši uputila je formalni pravni zahtjev Gradskoj upravi Kluž-Napoke tražeći da se ugovor za izgradnju dionica 2 i 3 metropolitanske obilaznice proglasi apsolutno ništavnim.

Riječ je o ugovoru vrijednom oko 1,1 milijardu evra, zaključenom u okviru javne nabavke za projekat obilaznice oko Kluža.

Iz Integral inženjeringa navode da nikada nisu dali saglasnost niti donijeli odluku o učešću u konzorcijumu sa rumunskom firmom Dimeks 2000, niti sa bilo kojim drugim partnerom uključenim u projekat.

Kompanija tvrdi da je kompletna dokumentacija dostavljena na tenderu grubo falsifikovana, te da su njihovi podaci zloupotrijebljeni u, kako navode, međunarodnoj prevari i krađi identiteta.

Posebno ističu da osoba pod imenom Dragan Janošević, koja je predstavljena kao njihov opunomoćenik, nikada nije bila zaposlena u Integral inženjeringu niti je imala bilo kakvo ovlašćenje da zastupa kompaniju.

Takođe se navodi da su falsifikovani punomoć i kopije putne isprave direktorke Maje Praštalo.

Integral inženjering je, prema sopstvenim navodima, još u septembru 2025. godine obavijestio gradske vlasti Kluž-Napoke da je njihov identitet ukraden, ali je ugovor ipak tretiran kao validan, što je nanijelo ozbiljnu štetu ugledu kompanije.

O slučaju su obaviješteni i rumunska Direkcija za borbu protiv korupcije, istražni organi u Bosni i Hercegovini, kao i evropske institucije koje prate javne nabavke finansirane iz fondova EU.

Kompanija zahtijeva da gradske vlasti u roku od deset radnih dana pokrenu postupak utvrđivanja ništavnosti ugovora, te da se o falsifikovanju dokumentacije obavijeste nadležni organi krivičnog gonjenja.

Takođe su zatražili da se njihovo pismo pročita na sjednici Skupštine opštine Kluž, na kojoj će se raspravljati o daljim koracima u ovom slučaju.

Projekat metropolitanske obilaznice oko Kluža, koji se smatra jednom od najvećih infrastrukturnih investicija u Rumuniji, posljednjih dana je u centru pažnje zbog sumnji u zakonitost tendera i uloge konzorcijuma koji je dobio posao.

Ukoliko se navodi Integral inženjeringa potvrde, ugovor bi mogao biti poništen, a projekat vraćen u proceduru nove javne nabavke.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Integral Inženjering Rumunija tender

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ