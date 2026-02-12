Skandal oko obilaznice u Klužu: Integral inženjering traži poništenje ugovora, tvrde da su žrtve međunarodne prevare

Kompanija Integral inženjering iz Laktaša tvrdi da je žrtva međunarodne prevare i da nikada nije učestvovala u tenderu za izgradnju obilaznice u Kluž-Napoki, vrijedne 1,1 milijardu evra.

Izvor: Integral.ba

Građevinska kompanija Integral inženjering a.d. Laktaši uputila je formalni pravni zahtjev Gradskoj upravi Kluž-Napoke tražeći da se ugovor za izgradnju dionica 2 i 3 metropolitanske obilaznice proglasi apsolutno ništavnim.

Riječ je o ugovoru vrijednom oko 1,1 milijardu evra, zaključenom u okviru javne nabavke za projekat obilaznice oko Kluža.

Iz Integral inženjeringa navode da nikada nisu dali saglasnost niti donijeli odluku o učešću u konzorcijumu sa rumunskom firmom Dimeks 2000, niti sa bilo kojim drugim partnerom uključenim u projekat.

Kompanija tvrdi da je kompletna dokumentacija dostavljena na tenderu grubo falsifikovana, te da su njihovi podaci zloupotrijebljeni u, kako navode, međunarodnoj prevari i krađi identiteta.

Posebno ističu da osoba pod imenom Dragan Janošević, koja je predstavljena kao njihov opunomoćenik, nikada nije bila zaposlena u Integral inženjeringu niti je imala bilo kakvo ovlašćenje da zastupa kompaniju.

Takođe se navodi da su falsifikovani punomoć i kopije putne isprave direktorke Maje Praštalo.

Integral inženjering je, prema sopstvenim navodima, još u septembru 2025. godine obavijestio gradske vlasti Kluž-Napoke da je njihov identitet ukraden, ali je ugovor ipak tretiran kao validan, što je nanijelo ozbiljnu štetu ugledu kompanije.

O slučaju su obaviješteni i rumunska Direkcija za borbu protiv korupcije, istražni organi u Bosni i Hercegovini, kao i evropske institucije koje prate javne nabavke finansirane iz fondova EU.

Kompanija zahtijeva da gradske vlasti u roku od deset radnih dana pokrenu postupak utvrđivanja ništavnosti ugovora, te da se o falsifikovanju dokumentacije obavijeste nadležni organi krivičnog gonjenja.

Takođe su zatražili da se njihovo pismo pročita na sjednici Skupštine opštine Kluž, na kojoj će se raspravljati o daljim koracima u ovom slučaju.

Projekat metropolitanske obilaznice oko Kluža, koji se smatra jednom od najvećih infrastrukturnih investicija u Rumuniji, posljednjih dana je u centru pažnje zbog sumnji u zakonitost tendera i uloge konzorcijuma koji je dobio posao.

Ukoliko se navodi Integral inženjeringa potvrde, ugovor bi mogao biti poništen, a projekat vraćen u proceduru nove javne nabavke.