Budimir: Tender za radare poništen zbog tehničkih analiza, a ne pritiska Stanivukovića

Ministar unutrašnjih poslova RS, Željko Budimir izjavio je da je tender za nabavku stacionarnih radarskih uređaja poništen jer je neophodna dodatna analiza određenih tehničkih detalja, čime bi se odgovorilo na pitanja koja postavljaju potencijalni dobavljači.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

On je posebno odgovorio na današnji performans predsjednika Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića ispred PU Banjaluka, gdje je simbolično prikazao radare, ugalj i cigle “Monumenta”, tvrdeći da vlast pokušava da progura sporne poslove.

Stanivuković je, podsjećamo, prije nekoliko dana putem svojih društvenih mreža upozorio javnost na ovaj tender, pitajući kako je moguće da se u cijenu jednog radara „sakriju dvije kuće ili stan za život porodica“ i kritikujući muk i tišinu vrha MUP-a i Vlade RS oko ovog milionskog posla. Budimir je naglasio da ne želi da u "rijaliti" politiku uvlači MUP RS, kojem su radari potrebni kao sredstvo preventivnog djelovanja u smanjenju broja saobraćajnih nesreća.

"Da bi odgovorili na veliki broj tehničkih pitanja koja nam postavljaju potencionalni dobavljači odlučili smo da poništimo tender i tako se danas nalazimo u situaciji da se to iskorišćava kao da je MUP, konkretno ja kao ministar, podlegao nekom pritisku. Neću da ulazim na taj način u politku, ovo je preozbiljna stvar. Ljudskim životima nemamo pravo da se igramo", istakao je Budimir.

On je ukazao da je statistika ove godine veoma loša i da do danas na putevima Republike Srpske je evidentirano 115 poginulih lica, a za cjelokupnu prošlu godinu je bilo 93, kao i da lokalne zajednice traže od MUP-a postavljanje stacionarnih radara koji bi preventivno djelovali na nasilničku i prebrzu vožnju i tako spasili živote.

"Skoro svaki vikend imamo saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom", rekao je Budimir.

Kako je ranije objavio CAPITAL, posao vrijedan 35 miliona KM pogoduje samo jednoj firmi, MMS CODE iz Banjaluke, a radari su nekoliko puta skuplji u odnosu na slične proizvode na tržištu. MMS CODE je odranije poznat javnosti u poslovima sa MUP-om RS, takođe u nabavci radara, kada su 2019. godine od MUP-a dobili više od deset miliona maraka.

Tender za nabavku stacionarnih radara raspisan je 25. avgusta, a na portalu javnih nabavki BiH 7. oktobra je objavljeno obavještenje o nabavci.

Na tender se žalila firma Telix iz Novog Sada, navodeći da se u dokumentaciji propisuje isključivo jedna tehnologija mjerenja – LIDAR, čime su praktično isključeni svi drugi ponuđači koji koriste radarsku tehnologiju za mjerenje brzine. Iz MUP-a RS su negirali ove tvrdnje, ali je CAPITAL u dokumentaciji primijetio da se navodi kako je "prije puštanja u rad potrebno izvršiti verifikaciju radarskog uređaja od strane ovlaštene institucije", a jedina firma koja ima tipsko odobrenje Instituta za mjeriteljstvo BiH za tu verifikaciju je upravo MMS CODE.

Budimir je ponovio da je tender poništen zbog dodatnih analiza tehničkih detalja, te da je banalizovan na način da se govorilo da jedan stub košta 320.000 KM, zanemarujući da je riječ o čitavom sistemu, infrastrukturi, softveru i najsavremenijoj opremi.

"Uvijek se sjetim afere `Kiseonik` kada su se neki ljudi, pa i gradonačelnik koji je bio vođa svega toga, ozbiljno igrali sa ljudskim životima. Zamislite jednu porodicu u kojoj je neko stradao posle te afere. Kada se ispostavilo da je sve bila laž, niko nije odgovarao", rekao je Budimir.

On je naveo da je tender u vezi sa javnom rasvjetom u Banjaluci predmet rada tužilaštva, te je upitao Stanivukovića da li on ima snage da poništi ovaj tender vrijedan 35 miliona KM.

Budimir je reagovao i na spekulacije u vezi sa Upravom za vazduhoplovstvo i medicinskim transportom trudnice iz Trebinja, te je upitao da li je onima koji se time bave išta sveto u toj političkoj borbi?

"Zaboli me kada vidim na koji način se zloupotrebljava MUP. Osoblje u Upravi za vazduhoplovstvo radi nevjerovatne stvari. Za ovu godinu su imali 97 medicinskih evakuacija, a u tom slučaju riječ je o trudnici koja je u 24 nedelji trudnoće evakuisana. Za dvije godine je bilo više od 100 evakuacija iz Trebinja, poštujući `zlatni sat` u spasavanju ljudskih života", naglasio je Budimir.

On je zaključio da u ovoj partijskoj politici, iako je predizborna kampanja, ne smije biti dopustivo igranje sa tim stvarima.