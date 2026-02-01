logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pukla sajla na žičari u Rumuniji: Povrijeđeno dvoje djece, oglasili se roditelji

Pukla sajla na žičari u Rumuniji: Povrijeđeno dvoje djece, oglasili se roditelji

Autor Dušan Volaš
0

Na planini Semenić u Rumuniji došlo je do dramatičnog incidenta kada je pukla sajla žičare, a dvoje djece je teško povrijeđeno dok je treće dijete izbjeglo ozbiljnije povrede zahvaljujući kacigi koja je pritom oštećena.

Pukla sajla na žičari u Rumuniji Izvor: MONDO/Sivački Goran

Na planini Semenić u Rumuniji dogodio se ozbiljan incident kada je pukla sajla na jednoj od žičara, pri čemu je povrijeđeno dvoje djece, dok je treće dete prošlo bez težih posledica.

Incident se dogodio na stazi Kručea de Brazi, gdje je uslijed pucanja sajle došlo do naglog zaustavljanja žičare. Dvoje djece tom prilikom zadobilo je povrede, dok je treće dijete izbjeglo teže posljedice zahvaljujući nošenju zaštitne kacige.

Roditelji djeteta koje je lakše povrijeđeno naveli su da je kaciga bila oštećena u incidentu, što, kako ističu, pokazuje koliko je situacija mogla biti ozbiljna.

"Imao je veliku sreću što je nosio kacigu. Ona je oštećena, ali je on zadobio samo lakšu povredu ruke", izjavili su oni.

Jedanaestogodišnji dječak, koji je teže povrijeđen, zadobio je prelom ruke i prevezen je u bolnicu u Temišvaru, s obzirom na to da bolnica u Rešici nema dežurnog pedijatra.

Uprava žičare oglasila se saopštenjem u kojem se izvinila zbog incidenta i navela da je objekat imao sva važeća odobrenja za rad.

"Žičara na kojoj je pukla sajla posjeduje sve potrebne dozvole, prošla je redovne tehničke preglede i ispunjava sve bezbjednosne propise u skladu sa važećim zakonodavstvom. Stručni tim trenutno analizira konkretne uzroke koji su doveli do kvara tehničke komponente", navodi se u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rumunija žičara

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ