Uhapšeno 23 policajca i 4 carinika u velikoj akciji MUP-a: Masovno privođenje na prelazu Badovinci

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je u akciji suzbijanja korupcije uhapšeno 25 osoba, dok se za još dvije traga. Prema navodima, među osumnjičenima su policijski i carinski službenici koji se terete za primanje mita i zloupotrebu službenog položaja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije 13. juna uhapšeno ukupno 25 osumnjičenih osoba, dok se za još dvije intenzivno traga.

Kako navodi VJT Novi Sad, protiv ukupno 29 osumnjičenih donijeta je naredba o sprovođenju istrage zbog sumnje da su izvršili više koruptivnih krivičnih djela na graničnom prelazu Badovinci.

Među osumnjičenima policajci i carinici

Prema saopštenju tužilaštva, čak 27 osumnjičenih tereti se da su krivična djela izvršili kao službena lica.

Od tog broja, 23 osumnjičena su policijski službenici, dok su četiri osumnjičena carinski službenici.

VJT navodi da se dvojica osumnjičenih terete za primanje mita i više krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja, jedna osoba za primanje mita, jedna za davanje mita, dok se ostali terete za više krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja.

Za šta ih sumnjiči tužilaštvo?

Kako je saopštilo VJT Novi Sad, tokom predistražnog postupka utvrđeno je da su u periodu od 30. decembra 2024. do 28. maja 2025. godine na graničnom prelazu Badovinci pojedini osumnjičeni, u svojstvu službenih lica, zahtijevali poklone kako ne bi izvršili službene radnje koje su po zakonu bili dužni da preduzmu.

Tužilaštvo navodi i da postoji sumnja da su brojni osumnjičeni zloupotrebom službenog položaja omogućavali većem broju osoba da pređu državnu granicu i prenesu robu bez sprovođenja propisanog postupka granične kontrole i carinskog nadzora.

Prema navodima VJT, osumnjičeni su postupali suprotno odredbama Carinskog zakona, Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, Zakona o strancima i drugih propisa.

Tužilaštvo sumnja i da nakon otkrivanja prekršaja nisu pokretali odgovarajuće postupke protiv odgovornih lica.

Sumnje i za davanje mita

Kako se navodi u saopštenju, dvojica osumnjičenih terete se za krivično djelo davanje mita.

Prema sumnjama tužilaštva, oni su službenim licima davali ili nudili poklone kako ne bi izvršila službene radnje koje su bila dužna da preduzmu.

Određeno zadržavanje do 48 sati

VJT Novi Sad saopštilo je da je za 25 uhapšenih osumnjičenih određeno zadržavanje do 48 časova.

U tom roku oni će biti privedeni i saslušani u Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

U akciji učestvovali tužioci i Sektor unutrašnje kontrole

Prema navodima tužilaštva, u današnjoj akciji učestvovalo je ukupno 11 javnih tužilaca, pet javnotužilačkih pomoćnika, kao i veći broj pripadnika Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

VJT Novi Sad naglašava da je istraga u toku i da će javnost o daljim koracima biti blagovremeno obaviještena.

(MONDO)