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Dva dana plaćenog odsustva mjesečno za žene u Crnoj Gori zbog zdravstvenih tegoba

Dva dana plaćenog odsustva mjesečno za žene u Crnoj Gori zbog zdravstvenih tegoba

Izvor mondo.ba
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Skupština Crne Gore usvojila je izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, zahvaljujući kojima će žene imati pravo na dva dana plaćenog odsustva mjesečno.

Skupština Crne Gore usvojila zakon: Dva dana plaćenog odsustva mjesečno za žene s bolnim menstruacij Izvor: Shutterstock

Ovo pravo pripada ženama koje imaju sekundardnu dismenoreju, odnosno bolne menstrualne cikluse uzrokovane organskim uzrocima kao što su endometrioza, polipi, miomi...

"Predloženim zakonskim rješnjem ženama sa sekundarnom dismenorejom priznaje se pravo na posebno stanje privremene spriječenosti za rad. Sekundarna dismenoreja podrazumijeva stanje praćeno bolnim simptomima uzrokovanim prethodno dijagnostikovanom ginekološkom patologijom", navedeno je u obrazloženju propisa.

Dijagnozu sekundarne dismenoreje utvrđuje ljekar specijalista, a osiguranice su dužne da uvjerenje obnavljaju najkasnije do 31. decembra tekuće godine i dostave ga poslodavcu do 30. januara naredne godine.

Zakon je usvojen uz obrazloženje da se time pravi značajan korak ka unapređenju zaštite zdravlja žena i prepoznavanju njihovih specifičnih zdravstvenih potreba u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja, prenose crnogorski mediji.

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