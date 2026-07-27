Drama ispred dubrovačkog hotela: Hrabrom reakcijom spasioca i službi troje ljudi izvučeno iz razbješnjelog mora

Tri osobe spasene su iz razbješnjelog mora ispred dubrovačkog hotela, zahvaljujući hrabroj akciji spasioca Nermina Spahića i pomorske policije. Zbog olujnih talasa visokih do osam metara, Spahić je na džet-skiju pojedinačno prevozio unesrećene do policijskog broda.

Izvor: MONDO portal.

Ispred jednog dubrovačkog hotela u pondjeljak nešto prije 13 časova odigrala se drama sa srećnim završetkom, kada su tri osobe spasene iz mora usljed izuzetno teških vremenskih uslova. Brzom i koordinisanom akcijom dubrovačkih službi i lokalnog spasioca Nermina Spahića, izbjegnuta je velika tragedija.

Incident je počeo kada je japanski državljanin pao u more, a zbog olujnog juga i talasa visokih između sedam i osam metara nije mogao da se vrati na obalu. U namjeri da mu pomognu, u more su sukcesivno uskočili jedan konobar i djevojka sa plaže angažovana kao spasilac. Međutim, razbjesnjeli talasi ubrzo su zarobili sve troje, pa su ostali pritisnuti uz stijene i zaštitnu ogradu, boreći se za život, prenose hrvatski mediji.

Ključna uloga spasioca na džet-skiju

Na poziv direktora hotela, u pomoć je na džet-skiju stigao Nermin Spahić, član Ronilačkog kluba "Dubrovnik" i licencirani spasilac na moru. U međuvremenu je na lokaciju stiglo i plovilo pomorske policije, ali zbog opasnosti da ih snažni talasi ne razbiju o stijene, brod nije mogao direktno da priđe obali.

Spahić je preuzeo ključnu ulogu u akciji: na džet-skiju je prišao unesrećenima koji su se držali za ogradu – iscrpljenom stranom državljaninu, mladiću sa iščašenim ramenom i djevojci spasiocu. Jednog po jednog, Spahić ih je prevozio kroz uzburkano more do policijskog glisera, čija ih je posada podizala na palubu, dok je iscrpljenog stranca transportovao do mirnijeg dijela mora kod Danča.

Akcija završena za manje od 20 minuta

Prema informacijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, dojava o incidentu primljena je nešto prije 13 časova, dok je policijsko plovilo isplovilo u 13.03. Uz učešće Lučke kapetanije Dubrovnik i prisebnost Nermina Spahića, kompletna akcija spasavanja uspješno je privedena kraju u 13.20 časova. Sve tri osobe su na sigurnom, a akcija je završena bez ljudskih žrtava.