"Hvala na svakom kilometru": BinBin se povlači iz Banjaluke

Kompanija "BinBin", popularni operater za iznajmljivanje električnih trotineta, prestaje sa radom na području Banjaluke, o čemu su korisnici danas iznenada obaviješteni putem zvanične aplikacije.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Korisnike ovog servisa danas je na ekranima pametnih telefona dočekalo hitno obavještenje kojim se kompanija oprašta od grada na Vrbasu.

"Hvala, Banjaluko! BinBin završava svoje operacije u Banjaluci. Hvala vam na povjerenju, vašim vožnjama i svakom kilometru koji smo prešli zajedno!", navodi se u kratkoj poruci upućenoj korisnicima.

Izvor: mondo.ba

Razlozi povlačenja ovog servisa iz Banjaluke za sada nisu detaljno obrazloženi u ovoj obavijesti, a kompanija se ovim putem samo zahvalila građanima na dosadašnjoj saradnji. Električni trotineti turskog startapa proteklih su sezona bili prepoznatljiv dio banjalučkih ulica i mnogim građanima su služili kao praktično sredstvo za izbjegavanje gradskih gužvi, ali njihov boravak u gradu nije prošao bez kontroverzi.

Besplatne lokacije i saobraćajni problemi

Podsjećamo, Grad Banjaluka je od 2023. godine omogućio turskoj kompaniji "BinBin BH" da besplatno koristi 13 parking mjesta kao stanice za iznajmljivanje električnih trotineta.

Slične zahtjeve za ustupanje javnih površina na stolu su imali i drugi gradovi u Bosni i Hercegovini, poput Sarajeva i Mostara. Međutim, jedino je banjalučka gradska administracija tada pristala da privatnoj firmi brojne i atraktivne lokacije ustupi na potpuno besplatno korištenje.

Samo uvođenje ovih trotineta u javni saobraćaj u Banjaluci od samog početka je izazvalo brojne nedoumice u javnosti, ali i konkretne probleme na terenu, prvenstveno zbog neprilagođene infrastrukture, nepropisnog parkiranja i ugrožavanja bezbjednosti pješaka i drugih učesnika u saobraćaju.