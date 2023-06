Ekspanzija električnih trotineta u Banjaluci: Evo šta morate znati ako ih vozite

Povodom preventivne kampanje "Električni trotinet nije igračka" policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su dijelili promotivni materijal na kojem je objašnjen ispravan način korištenja ovih prevoznih sredstava.

Komandir banjalučke Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Radomir Broćeta je izjavio da je posljednjih mjeseci evidentna ekspanzija upotrebe električnih trotineta, te da su od početka godine na području PU Banjaluka evidentirane dvije teške i jedna lakša saobraćajna nezgoda sa povredama u kojima su učestvovali vozači trotineta.

"Smatramo da je neophodno da se građani detaljno informišu o bezbjednom i sigurnom korištenju trotineta prilikom učestvovanja u saobraćaju kako bi se izbjegle neželjene posljedice", rekao je Broćeta.

Prema njegovim riječima, letak sadrži osnovne informacije kako bezbjedno i na koji način električni trotineti mogu učestvovati u saobraćaju, a takođe su objašnjeni odrđena pravila i propisi koji se trebaju ispoštovati.

Električni trotineti se razvrstavaju u četiri klase: klasa 1 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 6 km/h, bez sistema samobalansiranja i sjedišta; klasa 2 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25 km/h, bez sistema samobalansiranja i sjedišta; klasa 3 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 6 km/h, sa sistemom samobalansiranja i sjedištem ili bez sjedišta; klasa 4 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25 km/h, sa sistemom samobalansiranja i sjedištem ili bez sjedišta.

"Ono što je bitno istaći jeste da sva laka električna vozila moraju posjedovati identifikacionu potvrdu i naljepnicu, nije dozvoljeno prevoženje drugih osoba, te da oni koji upravljaju električnim vozilom koje može dostići brzinu do 25 km/h moraju za vrijeme vožnje nositi zakopčanu zaštitinu kacigu i imati navršenih 14 godina. Takođe, potrebno je imati potvrdu o poznavanju propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja", rekao je Broćeta.

Korisnicima koji se ne pridržavaju zakona i pravila za vožnju električnih trotineta policija može izreći novčanu kaznu u iznosu od 100 do 300 KM.

(Mondo)