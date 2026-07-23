Električni trotineti ostaju u pravnoj sivoj zoni: Parlament BiH nije usvojio izmjene zakona

Predložene izmjene Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH nisu dobile podršku za hitnu proceduru. Šta je zakon predviđao i kako je korištenje električnih trotineta trenutno regulisano u Republici Srpskoj i Federaciji BiH?

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije juče podržao da se po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim bi prvi put na državnom nivou bila uređena pravila za korištenje električnih trotineta i drugih lakih ličnih električnih vozila.

To znači da zakon nije usvojen i da predložene odredbe još ne proizvode pravno dejstvo, ali prijedlog nije odbačen i ostaje u parlamentarnoj proceduri, o čemu će se ponovo odlučivati nakon usaglašavanja.

Šta je predviđao prijedlog zakona?

Važeći državni Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja uopšte ne prepoznaje električne trotinete kao posebnu kategoriju učesnika u saobraćaju. Upravo je to trebalo da promijene predložene izmjene.

Prijedlog je predviđao da se električni trotineti i druga laka lična električna vozila prvi put definišu u zakonu, uz jasno propisana pravila njihovog korištenja.

Između ostalog, bilo je predviđeno:

minimalna starost vozača od 14 godina;

obavezno nošenje zaštitne kacige;

obavezna svjetla, zvono i reflektujuća oprema pri smanjenoj vidljivosti;

zabrana prevoza druge osobe;

zabrana vožnje pod dejstvom alkohola ili opojnih droga;

zabrana korištenja slušalica na oba uha tokom vožnje;

obaveza korištenja biciklističkih staza gdje postoje, a u njihovom nedostatku jasno definisana pravila kretanja;

obaveza da vozač siđe sa trotineta prilikom prelaska pješačkog prelaza ukoliko ne postoji biciklistički prelaz;

uvođenje novčanih kazni za prekršaje.

Cilj predloženih izmjena bio je uspostavljanje jedinstvenih pravila koja bi važila na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Republika Srpska već ima posebnu regulativu

Za razliku od državnog nivoa, Republika Srpska je još 2022. godine uredila ovu oblast izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske i pratećim podzakonskim aktima.

Električni trotineti definisani su kao laka lična električna vozila, a uvedena je i obavezna identifikaciona potvrda i naljepnica koja se izdaje u stanicama za tehnički pregled.

Propisana su pravila kretanja, tehnički uslovi koje vozila moraju ispunjavati, kao i način njihovog korištenja u saobraćaju. Time je policiji omogućen jasan pravni osnov za kontrolu i sankcionisanje prekršaja.

Federacija BiH još nema jedinstvena pravila

S druge strane, Federacija BiH nema poseban entitetski propis kojim bi bila uređena upotreba električnih trotineta.

To znači da na nivou Federacije nisu jedinstveno propisani uslovi poput minimalne starosne dobi vozača, obavezne zaštitne opreme, identifikacije vozila ili posebnih pravila kretanja.

Zbog toga već duže vrijeme postoje pozivi da se ova oblast sistemski uredi, prvenstveno kroz izmjene državnog Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja.

Lokalne zajednice pokušavaju popuniti pravnu prazninu

U nedostatku jedinstvene regulative, pojedine opštine i gradovi u Federaciji BiH počeli su samostalno uređivati korištenje električnih trotineta.

Među njima je Kakanj, koji je pripremio posebnu odluku o načinu korištenja električnih trotineta na području opštine. Tim dokumentom uređuju se pitanja bezbjednog kretanja, korištenja javnih površina i druga pravila koja nisu obuhvaćena višim propisima.

Takva rješenja, međutim, važe samo na teritoriji lokalne zajednice koja ih donese i ne predstavljaju jedinstven pravni okvir za cijelu Federaciju BiH niti Bosnu i Hercegovinu.

Upravo zbog različitih pravila koja danas važe u pojedinim dijelovima zemlje, predlagači izmjena državnog zakona smatraju da je potrebno usvojiti jedinstvenu regulativu koja bi precizno definisala prava i obaveze vozača električnih trotineta na svim putevima u BiH.