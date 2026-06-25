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Tragičan ishod povreda: Petnaestogodišnjak preminuo u mostarskoj bolnici nakon pada sa trotineta

Tragičan ishod povreda: Petnaestogodišnjak preminuo u mostarskoj bolnici nakon pada sa trotineta

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
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Petnaestogodišnjak iz okoline Metkovića preminuo je juče, 24. juna, u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici u Mostaru, usljed teških povreda glave koje je zadobio prilikom pada sa električnog trotineta.

Trotinet Izvor: Shutterstock

Uprkos intenzivnim naporima ljekara da mu spasu život, dječak je podlegao povredama koje je zadobio u utorak.

Do tragedije je došlo tokom igre grupe djece, kada su se dječaci međusobno smjenjivali u vožnji električnog trotineta.

Prema informacijama koje prenosi Dubrovački dnevnik, petnaestogodišnjak je prilikom svoje vožnje izgubio kontrolu i pao na kolovoz, pri čemu je glavom snažno udario o asfalt.

Kako saznaje Dubrovački dnevnik, trotinet koji su djeca koristila je bio znatno veće snage nego što je to zakonom dozvoljeno.

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Tagovi

električni trotinet trotinet pad Mostar

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