Tragičan ishod povreda: Petnaestogodišnjak preminuo u mostarskoj bolnici nakon pada sa trotineta

Petnaestogodišnjak iz okoline Metkovića preminuo je juče, 24. juna, u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici u Mostaru, usljed teških povreda glave koje je zadobio prilikom pada sa električnog trotineta.

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Uprkos intenzivnim naporima ljekara da mu spasu život, dječak je podlegao povredama koje je zadobio u utorak.

Do tragedije je došlo tokom igre grupe djece, kada su se dječaci međusobno smjenjivali u vožnji električnog trotineta.

Prema informacijama koje prenosi Dubrovački dnevnik, petnaestogodišnjak je prilikom svoje vožnje izgubio kontrolu i pao na kolovoz, pri čemu je glavom snažno udario o asfalt.

Kako saznaje Dubrovački dnevnik, trotinet koji su djeca koristila je bio znatno veće snage nego što je to zakonom dozvoljeno.