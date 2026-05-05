Incident u Sarajevu: Fasada ponovo pada u centru grada, jedna osoba povrijeđena

Autor D.V. Izvor SRNA
U centru Sarajeva danas je povrijeđen pješak usljed obrušavanja fasade, potvrđeno je Srni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Sarajevo: Fasada pala u centru grada, jedna odoba povrijeđena

U ulici Ferhadiji danas oko 11.40 časova došlo je do obrušavanja fasade, a pješak je zadobio povrede i prevezen u Klinički centar.

Ovo nije prvi slučaj obrušavanja fasada u centru Sarajeva.

Sličan slučaj se dogodio i u januaru i februaru, pri čemu je jedna osoba povrijeđena, kao i u novembru prošle godine.

Početkom prošle godine je kod "Vječne vatre", takođe, došlo do obrušavanja veće količine materijala sa predzadnjeg sprata zgrade, kada je više pješaka pogođeno komadima materijala, a žena zadobila teže povrede.

