Zaplijena droge dobila sudski epilog: Više od četiri decenije zatvora za organizovanu narko-grupu iz Sarajeva

Kantonalni sud u Sarajevu osudio je četvoricu optuženih za organizovanu proizvodnju i prodaju droge na ukupno 41 godinu i šest mjeseci zatvora, uz oduzimanje oko 75 kilograma opojnih supstanci.

Sud je Adnana Vuka, Maida Maslaka, Armina Husića i Ziju Novalića proglasio krivim da su djelovali kao organizovana grupa koja je proizvodila, prerađivala, držala i distribuirala drogu, s ciljem sticanja nezakonite koristi.

Maslak je dodatno osuđen i zbog neovlaštenog posjedovanja vatrenog oružja.

Prema izrečenim kaznama, Vuk je osuđen na 12 godina zatvora, Maslak na 16 godina i šest mjeseci, Novalić na šest godina, dok je Husiću izrečena kazna od sedam godina zatvora, saopšteno je iz Kantonalnog suda u Sarajevu.

U postupku je od optuženih oduzeto približno 75 kilograma opojnih droga, a nakon izricanja presude, Sud je produžio pritvor Vuku, Maslaku i Novaliću, koji može trajati još devet mjeseci.

U izrečene kazne biće uračunato vrijeme koje su optuženi proveli u pritvoru od juna 2024. godine, a na ovu presudu postoji pravo žalbe.