logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija „Hidden“ u Tesliću: Zaplijenjeno skoro tri kg droge i novac, uhapšena jedna osoba (FOTO)

Akcija „Hidden“ u Tesliću: Zaplijenjeno skoro tri kg droge i novac, uhapšena jedna osoba (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

U operativnoj akciji kodnog naziva „Hidden“, koju su juče sproveli policijski službenici Teslića u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije Doboj i Jedinicom žandarmerije Doboj, uhapšeno je E.A. iz Teslića.

U Tesliću uhapšena jedna osoba zbog droge Izvor: PU Doboj

Osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

"Postupajući po naredbi Osnovnog suda u Tesliću, policija je izvršila pretres kuće, pomoćnih objekata i dva putnička vozila koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađena su i oduzeta dva paketa sa oko 1.720 grama zelene biljne materije koja asocira na marihuanu, kao i paket sa oko 1.080 grama bijele praškaste materije koja podsjeća na amfetamin – spid", navodi se u saopštenju policije.

Pored droge, zaplijenjena je i određena količina novca u različitim apoenima, dvije vakumirke, dva mobilna telefona, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv E.A. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Doboj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

teslić droga hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ