Akcija „Hidden“ u Tesliću: Zaplijenjeno skoro tri kg droge i novac, uhapšena jedna osoba (FOTO)

U operativnoj akciji kodnog naziva „Hidden“, koju su juče sproveli policijski službenici Teslića u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije Doboj i Jedinicom žandarmerije Doboj, uhapšeno je E.A. iz Teslića.

Izvor: PU Doboj

Osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

"Postupajući po naredbi Osnovnog suda u Tesliću, policija je izvršila pretres kuće, pomoćnih objekata i dva putnička vozila koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađena su i oduzeta dva paketa sa oko 1.720 grama zelene biljne materije koja asocira na marihuanu, kao i paket sa oko 1.080 grama bijele praškaste materije koja podsjeća na amfetamin – spid", navodi se u saopštenju policije.

Pored droge, zaplijenjena je i određena količina novca u različitim apoenima, dvije vakumirke, dva mobilna telefona, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv E.A. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Doboj.

