logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenje u Banjaluci: Za jednu osobu predložen pritvor zbog šverca kokaina, saučesniku mjere zabrane

Hapšenje u Banjaluci: Za jednu osobu predložen pritvor zbog šverca kokaina, saučesniku mjere zabrane

Autor Haris Krhalić
0

Tužilaštvo u Banjaluci predložilo je pritvor za N.M. i mjere zabrane za B.K. zbog sumnje na neovlašteni promet kokaina

Prijedlog pritvora za dilere kokaina u Banjaluci Izvor: MUP RS

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje pritvora za N.M. (41) iz ovog grada, dok B.K. (41) puštaju na slobodu uz predložene mjere zabrane, nakon što su obojica uhapšena u akciji u kojoj je pronađena droga.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni N. M. je 22. marta 2026. godine u Banjoj Luci od njemu poznatog lica nabavio kokain radi dalje prodaje. Ovu opojnu drogu je potom držao i prenosio zajedno sa drugim osumnjičenim, B. K.

Tužilac je zatražio pritvor za N. M. zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni mogao  ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i ponoviti krivično djelo, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku RS.

Za drugog osumnjičenog, B. K., tužilaštvo nije tražilo pritvor, već mjere zabrane koje uključuju  zabranu putovanja uz privremeno oduzimanje putnih isprava te obavezu povremenog javljanja nadležnom državnom organu.

O ovim prijedlozima konačnu odluku donijeće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

Tagovi

Banjaluka hapšenje droga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ