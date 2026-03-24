Hapšenje u Banjaluci: Za jednu osobu predložen pritvor zbog šverca kokaina, saučesniku mjere zabrane

Tužilaštvo u Banjaluci predložilo je pritvor za N.M. i mjere zabrane za B.K. zbog sumnje na neovlašteni promet kokaina

Izvor: MUP RS

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje pritvora za N.M. (41) iz ovog grada, dok B.K. (41) puštaju na slobodu uz predložene mjere zabrane, nakon što su obojica uhapšena u akciji u kojoj je pronađena droga.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni N. M. je 22. marta 2026. godine u Banjoj Luci od njemu poznatog lica nabavio kokain radi dalje prodaje. Ovu opojnu drogu je potom držao i prenosio zajedno sa drugim osumnjičenim, B. K.

Tužilac je zatražio pritvor za N. M. zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i ponoviti krivično djelo, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku RS.

Za drugog osumnjičenog, B. K., tužilaštvo nije tražilo pritvor, već mjere zabrane koje uključuju zabranu putovanja uz privremeno oduzimanje putnih isprava te obavezu povremenog javljanja nadležnom državnom organu.

O ovim prijedlozima konačnu odluku donijeće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.