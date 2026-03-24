Brutalna sačekuša na ulazu u Mostar: Maskirani napadači palicama i bakljama uništili automobil i pretukli vozača (VIDEO)

Autor D.V.
Težak incident dogodio se u utorak ujutro na magistralnom putu M-17, na samom ulazu u Mostar u naselju Potoci (Bijelo Polje), kada je grupa maskiranih osoba presrela i brutalno napala vozača putničkog automobila.

Kako se može vidjeti na videosnimku sa mjesta događaja, nekoliko osoba s bijelim fantomkama na glavi zaustavilo je vozilo nasred saobraćajnice. Napadači su potom, naoružani palicama, počeli razbijati automobil, nakon čega su fizički nasrnuli na vozača.

Tokom napada korištena su i pirotehnička sredstva, a napadači su bacili baklje na automobil, zbog čega je, prema prvim informacijama, vozilo i zapaljeno.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) potvrdili su incident.

"Policijske patrole su odmah upućene na mjesto događaja i uviđaj je trenutno u toku. O cijelom slučaju je obaviješten i dežurni kantonalni tužilac", kratko rečeno iz policije za Klix.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda koje je zadobila napadnuta osoba, niti o motivima ovog napada.

Tačne okolnosti događaja, kao i identitet napadača koji su se nakon incidenta udaljili u nepoznatom pravcu, biće poznati nakon završenog policijskog uviđaja i istrage.

