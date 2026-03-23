Užas u Hercegovini: Nožem ubio muškarca, osumnjičeni uhapšen

Užas u Hercegovini: Nožem ubio muškarca, osumnjičeni uhapšen

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
U mjestu Počitelj Brdo kod Čapljine danas se dogodilo ubistvo, potvrdila je Ilijana Miloš, portparol Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Ubistvo kod Čapljine Izvor: MUP KS

Kako je navela Miloš, Policijskoj upravi Čapljina danas je u 14.55 sati prijavljen napad nožem nakon čega je na lice mjesta upućena policija, piše Avaz.

"Dolaskom na lice mjesta utvrđeno je da je smrtno stradao V. B. (60). Na lice mjesta je odmah pozvana ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Čapljina, međutim, dežurni ljekar je samo mogao konstatovati smrt", navela je.

Osumnjičeni za ubistvo je M. J. (59) koji je uhapšen. Uviđaj na licu mjesta su pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona obavili pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK. 

