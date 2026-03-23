Žena iz Kozarske Dubice osuđena na obavezno psihijatrijsko liječenje zbog ubistva supruga

Okružni sud u Prijedoru izrekao je ženi čiji su inicijali M.T. (86) iz Kozarske Dubice mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, nakon što je prošle godine u porodičnoj kući smrtonosno povrijedila svog supruga B.T. štakom za hodanje.

Presuda je donesena zbog nasilja u porodici, a Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu odluku.

Incident se dogodio 10. marta prošle godine, kada je žena u neuračunljivom stanju suprugu nanijela teške povrede po glavi i tijelu, koje su bile smrtonosne.

Izrečena mjera bezbjednosti izvršavaće se u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac i trajaće dok bude potrebna za liječenje. Sud je propisao da će se osuđena ispitivati svakih devet mjeseci kako bi se utvrdilo da li je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem.

Prema presudi, oboje supružnika ranije su imali policijske intervencije zbog nasilja u porodici, a takođe su više godina liječeni od višestrukih oboljenja i mentalnih poremećaja.