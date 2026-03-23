Pronađeno 45.000 KM: Uhapšen direktor Rudnika "Banovići"

Direktor Rudnika mrkog uglja "Banovići" Rasim Dostović uhapšen je danas zbog sumnje da je primio mito, a prilikom pretresa je kod njega pronađeno oko 45.000 KM za koje se sumnja da potiču od krivičnog djela.

Dostovića su, po naredbi federalnog tužioca Posebnog odjeljenja Tužilaštva FBiH za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK), uhapsili pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona.

Osumnjičeni se tereti da je, koristeći tešku finansijsku situaciju javnog preduzeća Rudnik "Banovići", kao i veliki broj dospjelih, a neizmirenih potraživanja prema dobavljačima, za sebe zahtijevao korist u vidu novca kako bi, u okviru svoje službene dužnosti, odobrio plaćanje dobavljaču za dospjela, a neizmirena potraživanja, prenose federalni mediji.

"Za sada je istragom utvrđeno da novac u iznosu od najmanje 45.000 KM, koji je pronađen kod Dostovića prilikom pretresa, potiče iz izvršenja krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi", saopšteno je iz POSKOK-a.

Rudnik "Banovići" jedini je rudnik koji nije u okviru koncerna federalne "Elektoprivrede".

