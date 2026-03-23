logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pronađeno 45.000 KM: Uhapšen direktor Rudnika "Banovići"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Direktor Rudnika mrkog uglja "Banovići" Rasim Dostović uhapšen je danas zbog sumnje da je primio mito, a prilikom pretresa je kod njega pronađeno oko 45.000 KM za koje se sumnja da potiču od krivičnog djela.

Rasim Dostović Izvor: Facebook/RMU Banovići

Dostovića su, po naredbi federalnog tužioca Posebnog odjeljenja Tužilaštva FBiH za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK), uhapsili pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona.

Osumnjičeni se tereti da je, koristeći tešku finansijsku situaciju javnog preduzeća Rudnik "Banovići", kao i veliki broj dospjelih, a neizmirenih potraživanja prema dobavljačima, za sebe zahtijevao korist u vidu novca kako bi, u okviru svoje službene dužnosti, odobrio plaćanje dobavljaču za dospjela, a neizmirena potraživanja, prenose federalni mediji.

"Za sada je istragom utvrđeno da novac u iznosu od najmanje 45.000 KM, koji je pronađen kod Dostovića prilikom pretresa, potiče iz izvršenja krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi", saopšteno je iz POSKOK-a.

Rudnik "Banovići" jedini je rudnik koji nije u okviru koncerna federalne "Elektoprivrede".

(Srna)

Tagovi

rudnik Banovići hapšenje direktor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ