Pretresi u RMU "Banovići": Direktoru oduzeto 50.000 KM

Autor Haris Krhalić
U akciji MUP-a TK koju nadzire POSKOK oduzeti su mobiteli, kao i 50.000 KM od generalnog direktora RMU "Banovići" Rasima Dostovića.

Rasim Dostović Izvor: Facebook/RMU Banovići

"Prilikom pretresa privremeno su oduzeti mobilni uređaji koji će biti predmetom vještačenja, a od generalnog direktora RMU "Banovići" oduzet je i novac u iznosu od oko 50 hiljada KM", kazala je glasnogovornica POSKOK-a Nina Hadžihajdarević, prenosi Klix.

Potvrđeno je da zasad Dostović nije priveden na ispitivanje.

On se sumnjiči za zloupotrebu položaja, odnosno da je pogodovao pojedincima u zapošljavanju. Također se sumnja u namještanje tendera.

Rezultati u banovićkom rudniku su iznimno loši, a aktuelno stanje je najlošije nazad dvije decenije.

