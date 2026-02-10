Ispovijest djevojke koja se zaposlila u rudniku: "Radim 7 dana u nedjelji, po 11 i po sati dnevno i znam zašto"

Ambra Luparelo (26) iz Italije već tri godine živi u Zapadnoj Australiji, gdje radi u rudniku u Njumanu. Iako, kako sama ističe, Australija nije raj, upravo je tamo pronašla mir, stabilnost i bolji kvalitet života.

Izvor: Shutterstock/Mino Surkala/Instagram/ambraluparello

Ambra potiče iz Đele na Siciliji, ali je odrasla u Raveni, gdje je završila poljoprivrednu srednju školu. Zbog teške finansijske situacije u porodici, odmah nakon škole počela je da radi - prvo kao prodavačica, zatim barmenka, konobarica i u kancelariji. Već sa 20 godina počela je da razmišlja o preseljenju. U Australiji su je privlačile visoke zarade i realne šanse za dostojanstven život.

Odluka o odlasku dugo je sazrijevala. Nadala se da će neko putovati s njom, ali vremenom, kako kaže, strah od neostvarenih snova postao je veći od straha od usamljenosti. U Pert je stigla u septembru 2023. godine. U početku je radila kao konobarica.

Brzo je shvatila da Australija zahtjeva hrabrost i spremnost na težak rad, ali daje i ogromne mogućnosti. Vremenom je prihvatala različite poslove - u poljoprivredi, u fabrici, a na kraju je stigla do rudnika, gdje i danas radi - dvije nedjelje intenzivnih smjena, a zatim nedjelju dana odmora.

Australijska svakodnevica zahtjevna, ali zadovoljavajuća

Ambra priznaje da je početak bio težak. Usamljenost, novo okruženje i fizički zahtjevan posao stavljali su je na probu. Danas smatra da joj je upravo odlazak omogućio da odraste.

U rudniku radi po 11,5 sati dnevno kroz 14 dana zaredom, a potom ima nedjelju dana slobodno. U zavisnosti od potreba, obavlja različite zadatke, od pomoći u kuhinji do čišćenja soba i kancelarija.

Troškovi života u Australiji znatno su viši nego u Italiji, ali, kako naglašava, proporcionalni zaradi. U rudniku Ambra zarađuje od 1.500 do 3.000 australijskih dolara nedjeljno (što je oko 900 do 1.800 evra), u zavisnosti od vrste ugovora i da li je nedjelja odmora plaćena.

Najveće iznenađenje za Ambru bila je atmosfera u australijskim radnim sredinama. Kaže da nema rigidne hijerarhije, a menadžeri tretiraju zaposlene sa poštovanjem i otvoreni su za dijalog. Nakon iskustava na italijanskom tržištu rada, za nju je to bilo veliko olakšanje.

Ambra bi željela da ostane u Australiji trajno, iako zna da dobijanje boravišne dozvole nije lako. Ako ne uspije, razmotriće drugu zemlju, ali ne planira da se vrati u Italiju, gdje, prema njenim riječima, mladi ljudi imaju ograničene profesionalne perspektive.

"Nije riječ o velikoj karijeri. Riječ je o osjećaju sigurnosti, da ne brinem da li će biti dovoljno do kraja mjeseca", ističe.

(MONDO)