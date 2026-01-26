logo
Okončana drama u "Trepči": Desetine rudara izašle iz jame nakon kvara na liftovima

Okončana drama u "Trepči": Desetine rudara izašle iz jame nakon kvara na liftovima

Autor Dušan Volaš
0

Više desetina rudara u Rudniku "Trepča" ostalo je zarobljeno pod zemljom usljed kvara u snabdijevanju električnom energijom.

Rudnik Izvor: Shutterstock

Rudari druge smjene su ostali blokirani na horizontima 10, 9 i 8, stotinama metara ispod površine, jer zbog problema sa strujom nisu radili liftovi. U međuvremenu su izašli iz rudnika, prenosi Kosovo onlajn.

Povodom ovog slučaja, predsjednik Nezavisnog sindikata rudara "Trepče" Ibrahim Jonuzi rekao je da je bilo problema sa električnom energijom, ali da je situacija prevaziđena i da su rudari izašli iz rudnika.

Ovo nije prvi put da se ovakve situacije dešavaju u Rudniku "Trepča", budući da je prije samo nekoliko dana, zbog sličnog kvara na elektroenergetskom sistemu, nekoliko rudara takođe ostalo blokirano stotinama metara pod zemljom.

