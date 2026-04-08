Uhapšen Bratunčanin: Određen mu jednomjesečni pritvor zbog droge

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije u Bijeljini lišili su slobode Ž.M. iz Bratunca, po naredbi Okružnog suda u Bijeljini.

Izvor: Sudska policija RS

Kako je saopšteno iz Sudske policije, hapšenje je izvršeno juče, 7. aprila 2026. godine, po naredbi Okružnog suda Bijeljina zbog krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.

"Nakon lišenja slobode, osumnjičenom je određen pritvor u trajanju od 30 dana, a potom je sproveden u Kazneno-popravni zavod u Bijeljini na izdržavanje mjere pritvora", stoji u saopštenju.

Nadležni organi nastavljaju dalje postupanje u ovom predmetu.

(Mondo)