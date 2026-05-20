Radnici "Krivaje" pred Vladom FBiH: Napravićemo šatorsko naselje

Radnici nekadašnjeg drvoprerađivačkog giganta iz Zavidovića "Krivaja" već godinama traže uvezivanje staža i isplatu dugovanja, a sada su ponovo stigli ispred Vlade Federacije BiH.

Nekoliko desetina radnika "Krivaje" došlo je ispred Vlade FBiH s transparentima na kojima pišu njihovi zahtjevi, a uvezivanje radnog staža i PIO obaveza jedno je od prava koje oni traže da im bude omogućeno.

Јedan od radnika zavidovićke Krivaje je poručio da ako ih ne posluša Vlada FBiH, sljedeći put će sigurno svih 2.200 radnika doći pred Vladu FBiH i napraviti šatorsko naselje dok se ne riješi pitanje Krivaje.

"Vjerujemo da će nas neko primiti, nadam se da će to biti Nikšić i Lakić, ovo je problem koji traje deset godina, nije od juče", poručio je.

Kazali su da njihova potraživanja iznose 51 milion i da od toga neće odustati.

Najavili su i da će se vratiti u još većem broju ukoliko problem ne bude ubrzo riješen.

