U subotu protest u Jezeru protiv geoloških istraživanja i za zaštitu rijeke Plive

U Jezeru će 18. aprila biti održan protest protiv geoloških istraživanja i za zaštitu rijeke Plive, u organizaciji Koalicije za Plivu i Centra za životnu sredinu.

Izvor: Centar za životnu sredinu

U opštini Jezero u subotu, 18. aprila, biće održan protest protiv geoloških istraživanja na tom području, s ciljem zaštite rijeke Plive i očuvanja životne sredine.

Okupljanje je zakazano za 12 časova na platou ispred Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Jezeru.

Protest će biti održan pod sloganom "Pliva za život, ne za profit!", a organizuju ga Koalicija za Plivu, koju čine predstavnici udruženja i neformalnih grupa građana iz sliva rijeke Plive, te Centar za životnu sredinu.

Organizatori ističu da je cilj okupljanja skretanje pažnje javnosti na, kako navode, potencijalno štetne projekte i geološka istraživanja koja bi mogla ugroziti rijeku Plivu i okolni ekosistem.